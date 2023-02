Whatsapp: Neue Warnmeldung taucht bei vielen Nutzern auf – DAS steckt dahinter

Ist bei dir in letzter Zeit auch ein Pop-up-Fenster bei Whatsapp untergekommen und du wusstest gar nicht, was los ist? Wenn nicht, dann ist es bestimmt bald so weit. Denn Meta hat dem Messenger ein neues Update verpasst.

Und das sieht eine entscheidende Änderung bei einer Funktion bei Whatsapp vor, die du unbedingt kennen solltest. Sonst könntest du es vielleicht bereuen. Und auch diese Nachricht solltest du ernst nehmen.

Whatsapp: Warnung vor Foto-Weiterleitungen

Wer in den letzten Stunden oder Tagen versucht hat, Fotos oder Videos von einem Chat in einen anderen weiterzuleiten, dem dürfte das Phänomen schon bekannt sein. Wenn nicht, dann hier ein kurzer Eindruck: Wenn du ab sofort ein Foto oder Video anklickst, um es an einen Kontakt deiner Wahl weiterzuleiten, dann ploppt plötzlich ein Fenster auf.

„Ab sofort werden Medien mitsamt der Bildunterschrift weitergeleitet“, steht in der Meldung. „Du kannst eine Bildunterschrift vor dem Weiterleiten entfernen.“ Bisher war es immer genau andersherum. Wenn du ein Foto aus einer Gruppe oder einem Chat in einen anderen schicken wolltest, dann ging das ohne Warnung und auch ohne Weiterleitung der Bildunterschrift.

Was du jetzt tun musst

Als Erstes musst du mit „ok“ bestätigen, dass du die Warnung zur Kenntnis genommen hast. Dann hängt das Bild oder Video mit Unterschrift unten im Bildschirm – darunter der Kontakt, an den du es versenden willst. Neben dem Foto steht der Text, der mitkopiert wurde. Rechts davon siehst du ein kleines „x“.

Darauf musst du klicken, wenn du die Nachricht nicht mitversenden möchtest. Hast du diese Option gewählt, verschwindet der Text und du kannst durch das Bestätigen der Pfeiltaste lediglich das Foto an den gewählten Kontakt versenden.

Nervig wäre es, wenn die Warnmeldung nun bei jedem Mal käme, wenn du ein Bild weiterleiten wolltest. Allerdings passiert das nicht. Das ändert aber nichts daran, dass du die Änderung weiterhin mit bedenken solltest. Sonst passiert dir irgendwann in der Eile der Fehler und das richtige Foto gelangt mit dem falschen Text – oder einer sehr privaten Nachricht – an deinen Kontakt.