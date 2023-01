Whatsapp: Gefährliche Nachricht in Umlauf – sie kostete bereits einer Person das Leben

Wenn du diese Nachricht auf Whatsapp oder Instagram erhältst, solltest du hellhörig werden…

Auf Whatsapp und Instagram kursiert derzeit eine gefährliche Nachricht – eine Frau musste mutmaßlich deswegen bereits sterben! Dabei spielen die Täter gezielt mit den Träumen junger Frauen, versuchen, sie in einen Hinterhalt zu locken.

Whatsapp: Frauen für Musik-Video angefragt

In einem Musikvideo von Rap-Stars wie 18 Karat (37) oder Lune (20) mitzumachen, ist für viele Mädchen und junge Frauen das Allergrößte. Doch Vorsicht, wenn du ein solches Angebot bekommst: Unbekannte geben sich im Internet als Rap-Stars aus. Dann locken sie die Frauen mit Angeboten von bis zu 2.500 Euro zu angeblichen Musikvideo-Drehs, wie die „Bild“ berichtet.

Doch alles Fake! Maya (29), die Verlobte von Rapper 18 Karat, appellierte besorgt an die Fans ihres Mannes: „Ich wurde von mehreren Frauen angeschrieben, die mir sagten, dass mein Verlobter sie für ein Musikvideo angefragt hat. Erst habe ich mir gedacht, dass es lächerlich sei, da mein Mann derzeit in Haft ist. Aber mir wurde schnell klar, dass hier etwas nicht stimmen kann.“

Kontakt über Whatsapp und Instagram

Die Kriminellen kontaktierten die Frauen erst über Instagram, später über Whatsapp. Sie erschlichen sich so das Vertrauen. Das Ganze flog erst auf, als die betroffenen Frauen sich an die Verlobte des Rappers wendeten und nachfragten. „Wer weiß, was diese Person mit den Mädchen vorhatte. Ich denke, bei dem Fall von der ermordeten Khadidja hätte auch niemand mit so etwas Schlimmes gerechnet“, sagt Maya.

Denn die Nachrichten der Frauen zeigen erschreckende Parallelen zu dem Doppelgänger-Mord in Ingolstadt! Die ermordete 23-jährige Khadidja wurde ebenfalls Wochen vor ihrem Tod von der vermeintlichen Rapperin Lune (29) über Instagram kontaktiert und für einen Video-Dreh angefragt. Zwar ahnte Khadidja sogar, dass es sich um einen Fake handelte, kontaktierte die Rapperin – und die gab an, dass das Angebot nicht echt sei.

Whatsapp: Khadidja offenbar in Todesfalle gelockt

Khadidja hörte auf die Warnung ihres Idols. Danach wurde sie aber offenbar doch schwach. Der schreckliche Verdacht: Die 23-Jährige soll kurze Zeit später auf ein weiteres Lockangebot von Shahraban K. (23) eingegangen sein. Zusammen mit Sheqir K. (23) sollen die Männer ihr Opfer in die Todes-Falle gelockt haben, wie die „Bild“ berichtet.