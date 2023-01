Whatsapp: Wenn du diesen Punkt nicht beachtest, wird dein Handy ab sofort ständig vibrieren

Für die meisten Smartphone-Besitzer ist Whatsapp kaum aus dem Alltag wegzudenken. Jeden Tag chatten und sprechen Millionen Nutzer in dem Messenger miteinander. Wenn sich das Handy bei neuen Nachrichten meldet, kann das irgendwann ganz schön nervig werden.

Noch lästiger wäre es allerdings, wenn das Smartphone zusätzlich zu den eintrudelnden Botschaften weiter vibrieren würde. Mit einem einfachen Trick kannst du dich allerdings bei Whatsapp davor schützen.

Whatsapp veröffentlich neue Version

Der ein oder andere wird sich im neuen Jahr vorgenommen haben, weniger am Handy zu sein und so die Außenwelt bewusster wahrzunehmen. Wenn das Smartphone allerdings in einer Tour durch Klingeln und Vibration auf sich aufmerksam macht, kann das ganz schön stören.

Eine neue Whatsapp-Version kommt mit einem Merkmal daher, das einige stutzig machen könnte. Aktuell kann die Beta-Version freiwillig getestet werden. Diese trägt den Titel 2.23.3.3 und beinhaltet ein haptisches Feedback an den Nutzer, sobald etwas im Messenger passiert.

Die betroffenen Smartphone-Besitzer werden dann leichte Vibrationen auf dem Display spüren, wenn sie die App bedienen. Viele dürften dieses Feature allerdings bereits aus anderen Smartphone-Anwendungen kennen.

Whatsapp: Startdatum noch unklar

Aktuell feilt Whatsapp noch an der Anwendung, ehe sie für noch mehr Nutzer zugänglich gemacht wird. Es ist noch unklar, wann sich die Whatsapp-Kunden darauf einstellen müssen.