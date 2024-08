Whatsapp: DAS solltest du auf keinen Fall anklicken – es gefährdet deine Sicherheit

Obacht beim Verwenden von Whatsapp! Der Messenger wird von Abermillionen Menschen weltweit verwendet. Längst nicht mehr „nur“ als Text-Messenger, sondern auch fürs Verschicken von Bildern, Videos, Standorten und Sprachnachrichten. Zwar ist Whatsapp ursprünglich eine App fürs Smartphone. Doch auch auf dem Desktop kann man den Messenger nutzen.

Und hier muss man höllisch aufpassen! Denn auf der Desktop-Version kann man zwar auch Dokumente versenden, die kleiner als zwei Gigabyte sind. Und das sind in der Regel so gut wie alle Dokumente. Doch wehe, es wird über Whatsapp Malware verschickt…

Whatsapp: DAS solltest du auf keinen Fall anklicken

Kein Witz, aber mit Whatsapp für Windows könnte leider auch schnurstracks ein Virus auf dem Desktop landen. Aus Sicherheitsgründen lassen sich bestimmte Dateitypen deshalb dort nicht direkt ausführen. Verschickt man beispielsweise eine EXE-Datei per Whatsapp, bietet der Rechner nur die Option an, die Datei herunterzuladen. Tut man das, prüft der Virenscanner die Datei. Auch die Dateitypen COM, SCR, BAT, DLL, HTA oder VBS lassen sich nicht direkt aus Whatsapp ausführen. Doch diese Vorsichtsmaßnahme gilt bedauerlicherweise nicht für alle potenziell gefährlichen Dateitypen.

Denn auch sogenannte „Python“-Dateien mit den Endungen PYZ bzw. PYZW sowie PHP-Skripte (PHP) und EVTX können direkt in Whatsapp für Windows gestartet werden. Es reicht ein einfacher Mausklick auf „Öffnen“. Und schon hat man gefährliche Malware auf dem Rechner. Nutzer sollten deshalb generell vorsichtig sein, wenn sie Dateien per Whatsapp erhalten.

Wie das Fachportal „BleepingComputer“ berichtet, wurde das Problem bereits an Whatsapp gemeldet. Dort sieht man das aber nicht als Sicherheitslücke an. Denn Angriffe per Skript müssen in der Regel bestimmte Voraussetzungen erfüllen, die nicht ohne sind. Dennoch sind Angriffe durchaus denkbar. User sollten an geteilte Dateien genauso vorsichtig rangehen wie bei dubiosen Mail-Anhängen.

Es hilft also das, was auch bei E-Mails hilft: Genau prüfen, woher die Datei kommt, also ruhig genauer auf den Versender schauen und gegebenenfalls kontaktieren. Bei Zweifeln ist eine Prüfung durch einen Virenscanner ratsam. Damit aus dem Chat-Spaß kein böses Erwachen erfolgt…