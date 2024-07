Whatsapp: Achtung, wenn du eine unbekannte Nachricht bekommst, solltest du sehr vorsichtig sein

„Sorry. Wer bist du? Ich habe deine Nummer in meinem Adressbuch gefunden.“ Diese Whatsapp-Nachricht wirkt harmlos, ist sie aber häufig nicht. Dahinter steckt nicht selten eine Betrugsmasche, die dich zu einem Opfer machen möchte.

Was klingt, als würde ein alter Bekannter seine Handy-Kontakte aufräumen, ist in Wahrheit häufig eine Betrugsmasche auf Whatsapp. Es drohen böse Konsequenzen, wenn man auf sie hereinfällt. Du solltest sehr vorsichtig sein und falls es sich um eine unbekannte Nummer handelt, sie gegebenenfalls blockieren.

Mit einer solchen simplen Kontaktaufnahme starten Betrüger seit einiger Zeit einen fiesen Erpressungsversuch. Mit ihrer fiesen Masche wollen die Kriminellen dich um dein Geld bringen.

In einem stets freundlichen Gespräch fragen die Kriminellen die kontaktierte Person unter einer gefälschten Rufnummer nach unverfänglichen Infos wie Name, Job oder Alter. Nach dem netten Chat fragen sie höflich, ob man sich nicht bei Facebook oder Instagram vernetzen will. Dann folgt die nächste Stufe des Betrugsversuchs.

Erpressung mit peinlichen Fotos – zur Not sogar Fotomontagen

Dann schlägt die Falle zu. Aus dem Social-Media-Account werden alle Infos gesaugt und missbraucht. Die Betrüger erpressen das Opfer beispielsweise damit, peinliche und/oder intime Bilder an alle Kontakte zu schicken.

Sind solche in deinem Account nicht zu finden, schrecken sie auch vor Fotomontagen nicht zurück. Das Ziel der Aktion ist immer die gleiche: Die Täter verlangen Geld – und wer dem Druck nachgibt, wird immer weiter und übler erpresst.

Das generelle Blockieren von Nummern ist bei Whatsapp mittlerweile möglich, du kannst sie sogar melden. Die einzige Chance, sich vor dieser Masche zu schützen, ist Vorsicht und gesunder Menschenverstand bei Nachrichten unbekannten Rufnummer.

Deshalb solltest du solche Nachrichten zunächst ignorieren und auf anderem Weg prüfen, wer sich hinter der unbekannten Rufnummer verbirgt. Falls du vermutest, dass Kriminelle einen Betrugsversuch bei dir starten wollen, ist äußerste Vorsicht geboten. Sonst werden die Täter versuchen, dich mit ihrer Masche zu einer Geldzahlung zu bringen.

Du interessierst dich auch für die aktuellen Neuerungen bei dem Messenger. Wir halten dich über alle neuen Funktionen bei Whatsapp auf dem Laufenden.>>>