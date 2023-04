Whatsapp: Krasse Neuerungen beim Status – DAMIT rechnen Nutzer sicher nicht

Whatsapp verblüfft seine User immer und immer wieder mit neuen Updates und Veränderungen. Doch das dürfte besonders überraschend kommen: Beim Messenger gibt es gleich fünf Neuerungen. Sie betreffen alle den Status.

Alles neu bei Whatsapp – zumindest was den Status betrifft. Hier kannst du für 24 Stunden Bilder und Videos hochladen, die dann wieder verschwinden. Bei vielen Usern ist die Funktion sehr beliebt. Und deswegen bessert Whatsapp jetzt nach.

Whatsapp-Kontakte von Status ausschließen

Die Neuerung ermöglicht es dir, die Privatsphären-Einstellung für jeden Status zu aktualisieren. Lädst du also zwei unterschiedliche Bilder in deinem Status hoch, kannst du bei jedem einzelnen entscheiden, wer es sehen darf und wer nicht. Die vorgenommene Einstellung wird dann abgespeichert und beim nächsten Mal wieder verwendet.

Auch die Sprachnachricht ist eine beliebte Funktion, die häufig genutzt wird. Im Whatsapp-Status konntest du dich bislang nur schriftlich mitteilen oder per Bilder und Videos. Das neue Update ermöglicht es dir, bis zu 30 Sekunden lange Sprachnachrichten mit deinen Kontakten zu teilen. Das ist besonders nützlich, wenn du viel zu berichten hast und der Inhalt für mehrere Menschen bestimmt ist.

Whatsapp führt Emoji-Reaktion ein

Ebenfalls neu: Du kannst auf den Status deiner Kontakte mit einem Emoji reagieren. Dazu musst du aufs Smartphone tippen und dein Kontakt erhält eine Nachricht. Du kannst dabei zwischen acht verschiedenen Emojis wählen. Die Reaktion landet dann bei deinem Kontakt im Chat.

Eigentlich bekommst du den Status deiner Kontakte nur zu sehen, wenn du auf den Menüpunkt „Status“ klickst. Mit einem Update geht das noch einfacher. Postest du einen Status, erscheint um dein Profilbild ein blauer Kreis. Mit einem Klick auf dein Bild können deine Bekannte nun deinen Status sehen.

Mehr Themen und Nachrichten:

Whatsapp ermöglicht Link-Vorschau

Zwar war es in der Vergangenheit schon möglich, Links im Status zu posten. Meist wusste man dabei aber nicht, um was für Links es sich handelt. So gab es immer das Risiko auf schädlichen Seiten zu landen. Doch damit ist jetzt Schluss: Wie „Schmidtis Blog“ schreibt, erhalten Links nun eine visuelle Vorschau. Einige Neuerungen also, die da auf Whatsapp-User zukommen…