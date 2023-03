Whatsapp-Nutzer müssen aufpassen – diese Nachrichten werden bald gelöscht

„Silke Geburtstag“, „Abitur 2023“, „Malle Urlaub August“ – so oder so ähnlich lauten die Namen zahlreicher Whatsapp-Gruppen, in denen viele von uns Mitglied sind. Und die Gruppenchats sind ja auch echt praktisch: Man kann sich untereinander mit gleich mehreren Personen abstimmen. Doch auf einige Nachrichten dort wirst du wohl bald nicht mehr zurückgreifen können.

Zahlreiche Whatsapp-Nutzer sind Mitglieder in Gruppen, die schon längst nicht mehr aktiv sind – sei es, weil der Anlass, der zur Gruppen-Erstellung führte, bereits gelaufen ist, oder weil man mit bestimmten Leuten auch einfach nicht mehr so viel tun hat. Doch von alleine verschwinden die Gruppen nicht. Du musst dich erst aktiv abmelden. Das vergessen jedoch viele. Eine neue Funktion könnte da jetzt helfen – allerdings werden damit deine Nachrichten auch gelöscht.

Whatsapp-Feature befindet sich noch in der Entwicklung

Wie „WABetaInfo“ berichtet, wird aktuell eine neue Funktion getestet. Diese soll die Gruppen-Chats quasi ablaufen lassen. Heißt: Du kannst dir für deine Gruppen bald ein Ablaufdatum festlegen. Das Feature befindet sich aktuell allerdings noch in der Entwicklung.

Wenn das festgelegte Ablaufdatum erreicht ist, wirst du dazu aufgefordert, die Gruppe zu bereinigen. Dabei kannst du verschiedene Ablaufoptionen wählen, zum Beispiel einen Tag, eine Woche oder ein benutzerdefiniertes Datum. Solltest du deine Meinung allerdings ändern, kannst du das Ablaufdatum wieder entfernen.

Neue Whatsapp-Funktion gilt nur für dich

Diese Wahl gilt allerdings nur für dich persönlich und nicht für andere Mitglieder der Whatsapp-Gruppe, wie „WABetaInfo“ weiterhin berichtet. Man darf gespannt sein, wann diese Option für alle Whatsapp-Nutzer freigegeben wird…