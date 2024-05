Whatsapp mit knallharter Aufräum-Aktion – doch dadurch könnten deine Chats für immer verschwinden

Einmal Hand hoch, wer Whatsapp benutzt. Ja, da melden sich garantiert viele. Nicht ohne Grund zählt der Messenger zu den beliebtesten weltweit.

Doch immer wieder kommt Whatsapp mit Neuerungen um die Ecke. Die einen sind praktisch, die anderen eher nervig. Jetzt räumt der Messengerdienst mal ordentlich auf. Dadurch könnten einige Chats allerdings für immer verschwinden. Was da los ist und wie du verhindern kannst, dass deine Chats auf einmal weg sind, liest du in diesem Artikel.

Whatsapp: Knallharte Aufräumaktion

Wer kennt das nicht? Tausend verschiedene Chats bei Whatsapp. Dabei hat man mit einigen Leuten wohl gar nichts mehr zu tun. Und der Speicher bedankt sich auch. Doch jetzt gibt’s in der neuen Whatsapp Beta-Version 2.24.6.16 für Android eine neue praktische Funktion für Nutzer, mit der sie ihren Speicher verwalten können, berichtet „chip.de“ und beruft sich dabei auf „WABetaInfo“.

Die Tester haben die Möglichkeit, ihre Kommunikation in der Speicher-Verwaltungs-Sektion von Whatsapp zu filtern. Sie wählen dabei einfach zwischen „Alle“, „Chats“ und „Kanäle“. Dabei sehen sie sofort, wie viel Speicherplatz die jeweiligen Bereiche einnehmen.

So könnten deine Chats verschwinden

Doch was bringt den Nutzern dieses neue Feature? Ganz einfach: So können sie spielendleicht ihren Speicherverbrauch checken, den Speicher aufräumen und so wieder Platz für jede Menge neue Chats und Co. schaffen. Zur Zeit ist die neue Funktion zwar noch in einer Testphase, sie wird aber in einem zukünftigen Update mehr Usern zur Verfügung stehen.

Doch Achtung! Wenn du zum Beispiel Chats löscht, die dir im Nachhinein doch wichtig waren, ist es gar nicht so leicht, diese wiederzubekommen. Also lösche nicht einfach drauf los, sondern denke vorher noch mal drüber nach.

