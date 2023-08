Whatsapp: Neuer Knopf! Wenn du ihn aus Versehen drückst, kann jeder deine intimsten Inhalte sehen

Beim Chatten über Whatsapp solltest du künftig besonders gut aufpassen, welche Buttons du drückst…

Der Messenger bastelt nämlich an einer Erweiterung der Videoanruf-Funktion. Doch wer nicht aufmerksam ist, könnte seinen Kontakten auf Whatsapp plötzlich mehr zeigen, als ihm lieb ist.

Whatsapp: Neue Funktion bei Videoanrufen

Wenn man seinen Freunden bestimmte Inhalte von seinem Handy zeigen will, gibt es mehrere Möglichkeiten – wie etwa Links zu Songs zu kopieren oder Screenshots zu verschicken. Ist jedoch etwas umständlich, wenn man womöglich gerade in einem Videocall mit dem besagten Kontakt ist.

Mit einem Button einfach kurz den Bildschirm teilen und das Ganze direkt im Call abwickeln? Wäre praktisch. Und genau das soll über eine neue Funktion nun möglich sein. Aber wie bei Bildschirm-Übertragungen über Zoom, Teams oder Skype solltest du auch bei Whatsapp besonders vorsichtig sein.

Pass auf, was du deinen Kontakten zeigst

Denn dir muss klar sein: Die Funktion überträgt deinen gesamten Handy-Bildschirm – und nicht nur das eine Detail, dass du vielleicht deinem Kumpel zeigen wolltest. Wenn also irgendwo im Hintergrund noch ein peinliches Bild oder eine persönliche Nachricht sichtbar ist, könnte es schnell unangenehm werden.

Im schlimmsten Fall vergisst du womöglich, die Bildschirmübertragung rechtzeitig zu beenden und plötzlich werden Passwörter oder Zahlungsdaten mitgeschnitten. Also Augen auf, wenn du dich dazu entscheidest, diese Funktion zu nutzen!

Bisher gibt es das Feature laut „WABetaInfo“ nur in der Beta-Version 2.23.11.19 für Android – aber wenn die Funktion gut ankommt, könnte sie auch auf andere Versionen und für iOS-Geräte ausgerollt werden. Unklar sei jedoch, ob der neue Button nur in Einzelchats oder auch in Gruppen verfügbar sein wird.