Whatsapp führt neue 15-Minuten-Regel ein – das musst du jetzt beachten

Messengerdienste gibt es viele, aber Whatsapp gehört wohl zu den beliebtesten. Schau dich nur mal in deinem Freundes- und Bekanntenkreis um. Trotzdem gab es bisher diese eine, wichtige Funktion noch nicht. Doch vor Kurzem wurde sie angekündigt und nun können sie schon viele User nutzen.

Was ist das überhaupt für eine neue Funktion bei Whatsapp? Und warum gibt es hierbei eine 15-Minuten-Regel? Wir erklären dir, was du damit machen kannst und worauf du achten musst.

Whatsapp: Du hast nur 15 Minuten Zeit

Endlich ist es so weit! Whatsapp-User haben lange drauf gewartet, jetzt hat der Messengerdienst die neue Bearbeitungs-Funktion tatsächlich eingeführt. Ab sofort kannst du deine gesendeten Nachrichten noch im Nachhinein bearbeiten, ohne die ganze Mitteilung löschen zu müssen. Das heißt konkret: Du hast aus Versehen deinen Bruder nach seiner Ex-Freundin statt nach der aktuellen gefragt, du hast deine Schwiegermutter schon um 12 Uhr eingeladen statt wie geplant um 15 Uhr oder du hast einfach einen ganz doofen Rechtschreibfehler in die Nachricht an deinen Schwarm eingebaut – alles kein Problem. Das lässt sich mit der neuen Funktion bei Whatsapp nun im Handumdrehen korrigieren.

Doch Achtung: Du hast nur 15 Minuten Zeit dafür. Nach dem Versand startet die imaginäre Uhr. Also halt dich lieber ran, sonst ist nichts mehr zu machen.

Wie funktioniert das Ganze?

Um eine bereits verschickte Nachricht bei Whatsapp zu verändern, muss man länger auf diese Message drücken und dann die Option „bearbeiten“ auswählen. Gut zu wissen: Der Kontakt sieht danach zwar, dass die Nachricht bearbeitet wurde, aber weiß zum Glück nicht, was man geändert hat. Außer, er hat die alte Nachricht bereits gelesen und sich den Text gemerkt. Doch falls nicht, sieht er nach dem Öffnen nur die bearbeitete Version.

Die neue Funktion bei Whatsapp wird aktuell weltweit ausgerollt. Nach und nach kommt sie bei jedem Nutzer an. Vorausgesetzt man hat die neueste Version des Messengerdienstes auf seinem Handy. Dann mal fröhliches Bearbeiten!