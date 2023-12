Whatsapp: Wenn du länger auf DIESEN Button drückst, offenbart sich eine neue Funktion

Whatsapp erfreut sich großer Beliebtheit. Millionen von Menschen nutzen den Messenger tagtäglich um mit Freunden, Familie und Bekannten in Kontakt zu bleiben. Klar, dass sich die Macher regelmäßig neue Features ausdenken, um die User bei Laune zu halten.

Und auch jetzt hat sich Whatsapp mal wieder etwas Neues einfallen lassen. Wenn du einen ganz bestimmten Button drückst, dann offenbart sich eine ganz neue Funktion. Diese kann verdammt praktisch sein. Was steckt dahinter?

+++Whatsapp: Geheimnis gelüftet! DAS passiert, wenn du auf dein Status-Symbol drückst+++

Whatsapp-Nutzer sollten DAS jetzt wissen

Wie das Online-Portal „Chip.de“, schreibt, kannst du bei Whatsapp ab sofort ein neues Menü öffnen. Dafür musst du lediglich länger auf dein Profilfoto drücken. Bei dem Messenger kannst du nämlich seit einigen Monaten zwei Accounts auf einem Smartphone nutzen – eine echte Revolution und ziemlich praktisch!

Und besonders praktisch ist auch dieser Trick, denn zum Eröffnen eines zweiten Accounts drückst du einfach länger auf dein Profilbild. Dann öffnet sich ein Popup-Menü. Hierrüber kannst du ein zweites Konto hinzufügen. Du kannst dann mit einem einzigen Klick ganz einfach zwischen den Accounts switchen.

+++Whatsapp-Nutzer regen sich seit Jahren darüber auf – mit simplem Trick umgeht man das Problem+++

Whatsapp: DAS brauchst du, um einen zweiten Account einzurichten

Um einen zweiten Account einzurichten, benötigst du aber eine weitere Telefonnummer. Außerdem muss das verwendete Handy Multi-SIM oder eSIM unterstützen. Bisher gibt es das Feature allerdings nur für Android-Nutzer, wie „Chip.de“ schreibt. Liebe iOS-Nutzer, ihr braucht also noch etwas Geduld.

Und auch dieses Feature gibt es noch nicht allzu lange: Es geht um die neue Sprachchat-Funktion in Gruppenchats. Diese verbirgt sich hinter dem Sprechblasen-Symbol direkt neben dem Gruppennamen. Was es damit auf sich hat, erklären wir dir in diesem Artikel.