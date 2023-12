Whatsapp: Geheimnis gelüftet! DAS passiert, wenn du auf dein Status-Symbol drückst

Via Whatsapp können Freunde und Verwandte miteinander in Verbindung bleiben. Ob Textnachrichten, Sprachmemos, Bilder oder Videos – Nutzern sind immer weniger Grenzen gesetzt, ihr Umfeld an ihrem Leben teilhaben zu lassen.

Regelmäßige Updates sollen dafür sorgen, dass das auch immer reibungslos funktioniert. Doch Nanu, plötzlich hat das neuste Update auch ein neues Symbol gebracht. Zu finden ist es bei vielen Nutzern bereits im Status. Doch was passiert, wenn Nutzer darauf klicken?

+++ Whatsapp-Nutzer gehen seit Jahren auf die Barrikaden – mit simplem Trick umgeht man dieses Problem +++

Whatsapp folgt Instagram und Facebook

Im Status kannst du Bilder und Videos hochladen, die deine Kontakte für 24 Stunden sehen können. Nicht nur bei Whatsapp kannst du die Funktion mittlerweile nutzen, auch bei Instagram und Facebook wird sie von Nutzern bereits seit einiger Zeit genutzt.

Auch spannend: Whatsapp: Dein Ex hat einen neuen Status erstellt? So kannst du ihn unbemerkt anschauen

Damit du auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen nicht mehr nur einzeln deine Erinnerungen hochladen kannst, kannst du bereits seit längerem bei Instagram oder Facebook entscheiden, ob du dein Foto oder Video auch in der jeweils anderen App hochladen willst. Jetzt soll auch Whatsapp bei den Statusmeldungen mitmischen, wie „WabetaInfo“ berichtet.

So nutzt du die neue Funktion

Schon länger erlaubt es Whatsapp seinen Nutzern, Status-Meldung auch innerhalb der App bei Facebook zu teilen. Nun sollen Nutzer diesen auch bei Instagram hochladen können. Möglich macht’s ein neuer Button in Form des Instagram-Logos. Diesen findest du, wenn du einen Status veröffentlicht hast. Dafür musst du den Status-Button einen kurzen Moment drücken, bis das Instagram-Logo erscheint.

Wer jetzt allerdings darauf hofft, dass man zeitgleich seinen Whatsapp-Status bei Facebook und Instagram hochladen kann, den müssen wir leider enttäuschen. Bislang konntet ihr diesen nur manuell bei den verschiedenen Plattformen hochladen. Laut „WabetaInfo“ könnt ihr den neuen Instagram-Button aber auch ausblenden, falls ihr ihn nicht nutzen wollt. Noch befindet sich die Funktion aber ohnehin in der Testphase. Wann der Button finalen Einzug bei Whatsapp halten wird, bleibt abzuwarten.