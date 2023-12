Whatsapp-Nutzer regen sich seit Jahren darüber auf – mit simplem Trick umgeht man das Problem

So praktisch und userfreundlich der Messengerdienst Whatsapp in vielerlei Hinsicht ist – eine bestimmte Sache beim Versand regt viele Nutzer seit Jahren auf. Es geht um das Verschicken von Fotos.

Die Bilder kommen in schlechterer Qualität, nämlich komprimiert, beim Empfänger an. Doch das muss nicht sein, es gibt Abhilfe! Wir verraten dir, wie du Fotos von deinem Smartphone in HD-Qualität an deinen Whatsapp-Kontakt verschicken kannst – mit nur wenigen Klicks in der App.

Whatsapp: Fotos in HD-Qualität verschicken – so geht’s!

Grundsätzlich ist es so, dass du entscheiden kannst, ob die Fotos in höherer oder niedriger Qualität (was die Standardqualität ist) verschicken möchtest. Möchtest du die HD-Variante nutzen, musst du vor dem Versand auf den HD-Button klicken und die entsprechende Option auswählen. Du findest diesen Button neben den ganzen anderen Buttons zur Bearbeitung der Fotos.

Whatsapp informiert dich darüber: „HD-Bilder haben eine bessere Qualität. Standardbilder verbrauchen weniger Speicherplatz und werden schneller gesendet.“

Bessere Versandqualität bei Whatsapp: Diesen Trick musst du kennen

Das Portal „Bit Projects“ weist darauf hin, dass dann beim Versand die Bilder immer noch in etwas komprimierter Form ankommen. Hier hilft dir ein kleiner Trick weiter: Verschicke das Bild nicht als Foto, sondern wähle die Versandoption „Dokument“ aus. Auch als Dokument kannst du Fotodateien versenden und es bleibt dann bei der Original-Auflösung!

Kleiner Nachteil des Tricks: Im Chatverlauf siehst du keine Vorschau des Fotos. Ebenfalls gut zu wissen: So schützt du dich davor, dass WhatsApp deinen Smartphone-Speicher „frisst“.