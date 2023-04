Whatsapp führt bald neue Nachrichten ein – sie könnten alles ändern

Die Kommunikation via Whatsapp ist nicht immer einfach. Nicht selten kommt es zu Missverständnissen. Emojis sollen helfen, die Gefühlswelt der Absender besser nachzuempfinden, doch die Interpretationen gehen manchmal weit auseinander.

Whatsapp plant jedoch offenbar eine neue Funktion, die endlich Abhilfe schaffen könnte. Schluss mit Fehlinterpretationen und langen Diskussionen.

Whatsapp: Leidiges Problem mit den Emojis

Ein lachender Smiley oder Gesicht, das einen Kussmund formt und ein Herz zuwirft, sind wohl kaum falsch zu verstehen. Doch bei den zahlreichen Variationen wird es immer kniffliger. Sehr beliebt, aber oftmals falsch verstanden wird beispielsweise das Gesicht mit den großen Augen und roten Wangen. Dieser Ausdruck soll kein Erstaunen, sondern Scham ausdrücken. Gleichzeitig können manche Symbole auch von Land zu Land vollkommen unterschiedlich interpretiert werden.

Beispielsweise das Emoji, bei dem Zeigefinger und Daumen einen Kreis bilden. In Europa drücken wir damit Einverständnis aus, ganz nach dem Motto ‚alles okay‘ oder ‚sehr gut‘. In Brasilien und der Türkei ist es hingegen eine Beleidigung und kommt dem Zeigen des Mittelfingers in etwa gleich. Und seien wir mal ehrlich: Echte Gestik und Mimik sagt doch viel mehr aus.

Videonachrichten sollen kommen

Das Problem scheinen auch die Entwickler bei Whatsapp erkannt zu haben, denn laut „Webatinfo“ wird bereits an einer neuen Version für iOS Beta gebastelt. In der neuen Testversion arbeitet der Messenger an einer neuen Funktion. Während es bereits Sprachnachrichten gibt, sollen bald auch Videonachrichten folgen. Die Videos sollen bis zu 60 Sekunden lang sein können.

Videonachrichten können sicherlich helfen, Emotionen und Ausdrücke besser zu vermitteln als eine Sprachnachricht oder ein Text, ob mit oder ohne Emoji. Wann genau das Feature den Usern zur Verfügung steht, ist noch nicht klar. Doch wer Whatsapp kennt, weiß, dass Neuerungen manchmal sehr schnell kommen können.