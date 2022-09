Whatsapp plant neue Funktion – DAS verändert sich für Nutzer

Mit jedem neuen Update von Whatsapp kommen oftmals neue Funktionen und Features für die Nutzer dazu.

Auch aktuell bastelt Whatsapp wieder an einer neuen Funktion. Sie betrifft Anrufe über den Messenger.

Whatsapp testet neues Feature für „Nicht Stören“- Modus

Das Smartphone will mal wieder nicht still stehen, dabei wollen wir einfach nur unsere Ruhe. Eine Push-Nachricht hier, eine Whatsapp-Mitteilung da und dann ruft auch schon wieder der Freund an. Wer mal einen Moment für sich braucht, kann sein Handy in den „Nicht Stören“-Modus versetzen.

Besitzer eines Android- oder iOs-Geräts haben die Möglichkeit Ausnahmen einzurichten. Bestimmte Kontakte können dann weiterhin Nachrichten und Anrufe tätigen. Für Whatsapp wird nun ähnliches getestet bei dem neuesten Update für Android, wie „wabetainfo“ berichtet.

DAS soll die neue Funktion können

Ist das Gerät in dem Modus „nicht stören“ sollen Nutzer des beliebten Messengers zukünftig bei verpassten Anrufen eine neue Bezeichnung auf der Registerkarte „Anrufe“ angezeigt bekommen. Damit wissen sie auch im Ruhemodus über verpasste Anrufe Bescheid.

An den Anrufer werden diese Informationen laut „wabetainfo“ jedoch zu keiner Zeit weitergeben. Es ist allerdings noch nicht klar, wann das Feature für alle User verfügbar sein wird.