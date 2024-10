Whatsapp: Geheime Einstellung aufgetaucht – sie macht dir dein Leben leichter

Wer kennt das nicht – man möchte gerne sehen, was der heimliche Schwarm in seinem Whatsapp-Status hat, doch da gibt es einen großen Haken. Was gemeint ist? Man möchte, dass das Stöbern geheim bleibt und eben nicht bemerkt wird. Zumal man sofort in eine Liste geladen wird, sobald man eine oder mehrere Status angeschaut hat.

Doch diese Zeit des Grübelns und Überlegens ist nun vorbei, denn es gibt eine Lösung, bei der man sich die Geschichte anschauen kann – ohne erwischt zu werden.

Whatsapp: Tipps und Tricks fürs heimliche Gucken

Klar, wenn bei Whatsapp der Button unten links leuchtet, sind viele wissbegierig. Schließlich verbergen sich dahinter nicht nur Neuigkeiten, sondern auch private Einblicke. Aber will man immer, dass jeder weiß, dass man gerade neugierig ist? Sicher nicht. Und jetzt kann man endlich auch bei Whatsapp heimlich in den geposteten Bildern und Videos seiner Kontakte stöbern.

Aber wie geht das? Ganz einfach. Zuerst öffnet man die App und geht auf „Einstellungen“. Und genau dort sieht man den Punkt „Datenschutz“. Einen Fingertipp später findet man den Vermerk „Lesebestätigung“, der grün leuchtet. Das bedeutet – aktiviert, also die Lesebestätigung ist sichtbar. Wenn man diese nun deaktiviert, kann man (heimlich) den Status anderer Personen anschauen.

Erfolg mit Häkchen: Konsequenz nach Deaktivierung der Lesebestätigung

Aber natürlich hat das Ganze auch einen Haken. Nun kann man zwar unbemerkt die Statusmeldungen seiner Freunde, seines Schwarmes oder anderer Personen ansehen, aber man selbst sieht auch nicht, wer den eigenen Status gesehen hat.

Als Tipp: Einfach nur die Bilder in den Status posten, die wirklich jeder sehen kann – alle anderen Schnappschüsse kann man ja privat teilen oder sogar in ein Fotoalbum kleben. Und: Was gibt es Nostalgischeres, als ein Buch aufzuschlagen, die Bilder anzuschauen und sich in die Zeit zurückversetzen zu lassen?