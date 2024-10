Whatsapp-Funktion endlich enthüllt – sie ist nicht öffentlich sichtbar

Ob banales Schreiben über alltägliche Ereignisse, der Austausch von Bildern, Anrufe mit oder ohne Video – Whatsapp ist für viele Menschen so wichtig wie das tägliche Wechseln der Unterhose. Kein Wunder, schließlich nutzen Millionen den Messenger-Dienst. Dabei gibt es ständig neue Funktionen oder Updates, die nicht nur große Veränderungen, sondern auch technische Feinheiten mit sich bringen.

+++ Neue Video-Funktion bei Whatsapp – damit siehst du bei Anrufen jetzt besser aus +++

Nun haben sich die Entwickler der App wieder etwas Neues einfallen lassen – so sieht man bei Anrufen dank vieler Filter und Hintergründe nicht nur besser aus, sondern es ist auch bald eine weitere Funktion möglich. Doch im Gegensatz zu direkten Reaktionen über den Bildschirm oder Antworten auf dem Handy bleibt diese vielen verborgen. Doch worum geht es?

So führt Whatsapp die Funktion der Herzchen ein – damit sind aber nicht die bunten Emojis in den Smileys gemeint, sondern ein einfacher Button. Denn bald kann man auch den Status der jeweiligen Kontakte liken. Im Gegensatz zu anderen bekannten Social Service Seiten sind diese jedoch nicht öffentlich sichtbar und werden auch nicht gezählt. So erfährt nur der Kontakt, dass man seinen Status mit einem Herz versehen hat.

Doch dieser Like-Button, der mittlerweile auf Millionen von Webseiten nicht mehr wegzudenken ist, „ist nicht nur im Trend“, sondern hat auch einen anderen Zweck, so die Wiener Social-Media-Beauftragte Nardo Vogt.

+++ Whatsapp: Unbekannte Anrufe und Nachrichten – das müssen Nutzer jetzt unbedingt beachten +++

Dabei verriet sie gegenüber Netzpiloten.de auch, dass „das Herz allgemeingültig ist“. Das heißt, man kann damit auch Emotionen weitergeben, die einem am wichtigsten sind, egal ob es sich um eine eher positive oder mitfühlende Emotion handelt. Aber nicht nur Herzchen wecken Gefühle, auch direkte Erwähnungen. Kein Wunder, dass auch Whatsapp diese Funktion einführt.

Man kann also demnächst nicht nur einen Status mit einem Herzchen verzieren, sondern auch einen Kontakt direkt erwähnen. Und wie beim Symbol ist der Eintrag nicht öffentlich sichtbar. Nur der betreffende Kontakt wird darüber benachrichtigt und kann, wenn er möchte, den Status teilen. Es wird zwar noch eine Weile dauern, bis alle neuen Funktionen auf allen Endgeräten verfügbar sind, aber dann kann man endlich auch (heimlich) Beiträge liken.

Und wer nicht so lange warten kann, der kann seine Liebe auch im richtigen Leben verschenken. Denn wer freut sich nicht über eine spontane Umarmung und einfach die ehrlichen Worte: „Du bist toll!“