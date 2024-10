Whatsapp: Unbekannte Anrufe und Nachrichten – das müssen Nutzer jetzt unbedingt beachten

Der Messenger Whatsapp bietet seinen Millionen Nutzern vielfältige Möglichkeiten. Fast überall auf der Welt können Menschen mittels Whatsapp Nachrichten oder Fotos schicken, Sprachbotschaften verteilen, Videos verbreiten oder sogar miteinander telefonieren.

Doch der technische Fortschritt bietet auch große Gefahren. So werden Whatsapp-Nutzer in letzter Zeit immer wieder von unbekannten Nummern kontaktiert – sowohl per Nachricht als auch per Anruf. Am anderen Ende der Leitung wartet oft ein Betrüger!

Whatsapp: Anrufe und Nachrichten aus fernen Ländern

Die Bundesnetzagentur warnt aktuell davor, dass Whatsapp-Nutzer vor allem von Nummern mit der Vorwahl aus Indien (+91), dem Iran (+98) oder Mexiko (+52) kontaktiert werden. „Es ist davon auszugehen, dass die Anrufe einen rechtsmissbräuchlichen Hintergrund haben“, stellt die Behörde deutlich klar.

Solltest du einen verpassten Anruf einer der genannten Vorwahlen haben, solltest du also auf keinen Fall zurück rufen oder anderweitig reagieren. Sollte es doch zu einem persönlichen Gespräch kommen, ist es besonders wichtig, dass keine persönlichen Daten über das Telefon bzw. den Messenger weitergegeben werden.

Whatsapp: So können sich Nutzer schützen

Auch wenn sich die Person am anderen Ende der Leitung als Verehrer, Verwandter oder Mitarbeiter eines Lotto-Unternehmens ausgibt, sollten Whatsapp-Nutzer nicht auf die Masche hereinfallen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten für Betroffene, in einem solchen Fall zu reagieren. Handelt es sich um eine mutmaßlich nahestehende Person bietet sich die Kontaktaufnahme über die bisher bekannten Rufnummern an. So kann man sicherstellen, ob es sich wirklich um den Verwandten oder Freund handelt. Stellt sich die unbekannte Nummer als Betrüger heraus, sollte diese sofort blockiert werden.

Eine kurze Suche im Internet kann ebenfalls helfen, Betrugsmaschen per Whatsapp zu identifizieren. Meist berichten dann mehrere Menschen von ähnlichen Vorfällen oder es kommt sogar zu einer Warnung wie die der Bundesnetzagentur.