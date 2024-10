Whatsapp funktioniert bald nicht mehr – Nutzer müssen sich umstellen

Tagtäglich nutzen Millionen von Menschen Whatsapp, um mit ihren Freunden, Familie und Bekannten in Kontakt zu bleiben. Doch schon bald müssen sich einige Nutzer umstellen.

Whatsapp erfreut sich großer Beliebtheit. Und um die Nutzer weiterhin bei der Stange zu halten, lassen sich die Macher der App immer wieder etwas Neues einfallen. Doch dieses Mal gibt es leider schlechte Nachrichten.

+++Neue Video-Funktion bei Whatsapp – damit siehst du bei Anrufen jetzt besser aus+++

Whatsapp-Nutzer müssen unter Umständen die App wechseln

Eigentlich entwickelt sich die App immer wieder weiter. So führte Whatsapp kürzlich die Funktion der Herzchen ein – damit sind aber nicht etwa die bunten Emojis in den Smileys gemeint, sondern ein schlichter Button. Was es damit auf sich hat, liest du hier>>>

Ebenfalls interessant für dich: Whatsapp neue Funktionen: SIE können den Messenger bald nicht mehr nutzen

Wie das Online-Portal „inside digital“ berichtet, müssen Whatsapp-Nutzer jetzt unter Umständen die App wechseln. Schon sehr bald (28. Oktober 2024) stampft das Unternehmen eine Mac-App ein!

Whatsapp: Das sind die Vorteile, das sind die Nachteile der Neuerung

Für Apple-Geräte gibt es derzeit zwei Apps – und da die mit dem Electron-Framework erstellte Whatsapp-Desktop-App für Mac dann nicht mehr verfügbar sein wird, musst du die Catalyst-Desktop-App für Mac von der offiziellen WhatsApp-Website herunterladen.

Mehr Themen und News von unserem Portal haben wir hier für dich zusammengefasst:

Positiv: Die neue Version des Messengers soll um einiges schneller und zuverlässiger laufen. Doch es gibt auch Nachteile. Während die neue App erhebliche Verbesserungen bei Geschwindigkeit, Systemintegration und geringerem Ressourcenverbrauch mit sich bringt, sind einige Funktionen unter Umständen nicht mehr verfügbar. Darunter fällt beispielsweise die Community-Registerkarte.