Whatsapp verschickt E-Mails an User – doch die sollten lieber zwei mal hinsehen

Immer wieder bringt Whatsapp neue praktische Funktionen an den Mann. In E-Mails kündigt der Messenger diese immer frühzeitig an.

Doch Whatsapp-Nutzer aufgepasst! Hinter einigen E-Mail steckt nicht der beliebte Messenger, sondern Datendiebe dahinter.

Whatsapp: Angebliches Whatsapp-Feature installiert Virus

Momentan macht eine E-Mail mit einer auf den ersten Blick guten Nachricht die Runde. Es soll ein neues Feature geben, mit dem man Sprachmemos direkt aus dem Mail-Programm abhören kann. Doch hier ist Vorsicht geboten.

Whatsapp: Du solltest vorsichtig sein, wenn du DIESE E-Mail bekommst! (Symbolbild) Foto: dpa

Klickt man nämlich auf den Link in der E-Mail, wird man auf eine Seite weitergeleitet. Hier muss man bestätigen, dass man kein Roboter ist. So weit, so bekannt – doch wer das tut, begeht einen Fehler. Statt das neue Feature zu erhalten, wird ein Trojaner-Virus installiert.

Aufgepasst! Einmal eingefangen, stiehlt der Virus ungehindert Anmeldeinformationen und Browserdaten.

Whatsapp: Phishingmails im Umlauf – SO entlarvst du sie

Der Trick: Die E-Mails sehen verblüffend offiziell aus. Nur mit einem aufmerksamen Blick lässt sich der Betrug entlarven. Immerhin: Knapp 28.000 Konten sind schon auf die Masche reingefallen.

Wenn du eine solche E-Mail erhältst, solltest du diese Details überprüfen. Absendernamen und -adresse könnten Aufschluss geben: Antworte nur auf offizielle Absender! Auch die Sprache oder logische und grafische Fehler können den Betrug aufdecken. (ts)