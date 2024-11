Whatsapp in komplett neuem Design – so sieht der Messenger bald nicht mehr aus

Sei es die Sortierung der einzelnen Chats (⇾ hier gibt’s mehr Infos), die Veränderung der Hintergründe oder gar die Individualisierung der Sticker und des Status – Whatsapp sorgt immer wieder für Veränderungen und Updates. Logisch, schließlich will die App nicht nur aktuell bleiben, sondern auch den Bedürfnissen der Nutzer gerecht werden.

Und jetzt will der Messenger mit einem umfassenden Design-Update das Nutzererlebnis verändern. Doch wann ist es so weit und vor allem, was steckt dahinter?

Whatsapp ist eine der meistgenutzten Apps der Welt – schließlich kann man damit nicht nur mit Freunden chatten oder telefonieren, sondern auch Bilder verschicken und PDF-Dokumente austauschen. Doch so innovativ der Messenger auch ist, eines ist lange gleich geblieben. Gemeint ist die Optik der Chatverläufe.

Aber das könnte sich bald ändern! Und anstatt einfach nur den Look des Messengers zu überarbeiten, sollen die Nutzer selbst entscheiden, wie sie WhatsApp gestalten wollen. Aber was bedeutet das? Laut „Wabetainfo“, einer auf WhatsApp fokussierten Website, kann die Grundfarbe der App nun stärker den individuellen Wünschen und Vorstellungen angepasst werden.

Hell oder Dunkel? Wahl hat der Messenger-Benutzer

Das heißt, wer den Nachrichtendienst im hellen Layout nutzt, sieht, dass die traditionelle Chatfarbe Grün durch Schwarz abgelöst wurde. So wirkt die App aufgeräumt und schlicht. Benutzt man hingegen den Dark Mode, wechselt die Farbe zu Weiß, was bessere Lesbarkeit bietet.

Leider muss man sich jedoch noch etwas gedulden, denn das neue Design ist noch in der Entwicklung, wie bei „Wabetainfo“ zu lesen ist. Wahrscheinlich wird es erst 2025 auf den Handys der Nutzer verfügbar sein.