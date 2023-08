Whatsapp-Emojis: Welche Bedeutung haben die Smileys? Hier erfährst du es

Whatsapp-Emojis erfreuen sich einer enormen Beliebtheit. Kein Wunder, denn mit den Whatsapp-Emojis, den kleinen Internet-Gesichtern und Symbolen, lassen sich Emotionen und Gefühle – ja, teilweise ganze Statements – auf denkbar einfache Art und Weise ausdrücken. Inzwischen gibt es über 3.000 verschiedene Emojis bei Whatsapp und anderen Messengern sowie bei Facebook, Instagram und Co. Doch welche Bedeutung haben die unterschiedlichen Whatsapp-Emojis? Wir klären auf und stellen euch die wichtigsten Whatsapp-Emojis und deren Bedeutung vor.

Bedeutung von Whatsapp-Emojis: Smileys und Gesichter

Lächelndes Gesicht mit lächelnden Augen

Dieses Emoji zählt zu den beliebtesten und bekanntesten auf Whatsapp. Es handelt sich um ein Gesicht mit einem breiten und zufriedenen Lächeln. Die roten Wangen stehen zusätzlich für Freude, Glück und Zufriedenheit.

Zwinkerndes Gesicht

Auch der Zwinker-Smiley zählt zu den beliebtesten Whatsapp-Emojis. Er zwinkert neckend mit einem Auge und bietet sich dann an, wenn jemand sich einen Spaß erlaubt („augenzwinkernd mitteilen“). Außerdem können Nachrichten damit abgeschwächt werden. Zusätzlich steht der Zwinker-Smiley für Freude, Glück und Zufriedenheit.

Grinsendes Gesicht

Das grinsende Gesicht gehört zu den am populärsten Whatsapp-Emojis. Der Smiley bietet sich in vielen Situationen an, um Freude auszudrücken.

Lachendes Gesicht mit offenem Mund und lächelnden Augen

Der Lach-Smiley gehört ebenfalls zu den am häufigsten genutzten Whatsapp-Emojis. Das Emoji lacht ausgelassen und herzhaft. Vor allem die geschlossenen Augen lassen das Lachen besonders authentisch und natürlich wirken.

Lächelndes Gesicht mit Heiligenschein

Der Heiligenschein-Smiley zählt auch zu den bekanntesten Whatsapp-Emojis. Es signalisiert, dass der Absender die Unschuld in Person ist, da das Lächeln mit einem Heiligenschein besonders lieb und vorbildlich wirkt.

Grimassen schneidendes Gesicht

Das eine Grimasse schneidende Emoji ist ebenfalls sehr beliebt bei Whatsapp-Nutzern. Das Emoji sagt aus, dass dem Nutzer etwas wirklich peinlich ist und drückt Nervosität oder Verlegenheit aus.

Lächelndes Gesicht mit erröteten Wangen

Auch dieser Smiley ist einer der beliebtesten Whatsapp-Emojis. Das schüchterne Grinsen mit den roten Wangen strahlt vollkommene Zufriedenheit und Glückseligkeit aus.

Errötetes Gesicht mit aufgerissenen Augen

Das Emoji mit den weit aufgerissenen Augen ist ebenfalls sehr bekannt bei Whatsapp-Nutzern. Es kann verwendet werden, wenn du über eine Info total überrascht und schockiert bist oder dir etwas peinlich ist.

Weinendes Gesicht mit Träne

Auch negative Emotionen können mit Whatsapp-Emojis ausgedrückt werden. Dieses Emoji beschreibt, dass du verletzt, traurig oder enttäuscht bist.

Gesicht mit herausgestreckter Zunge und zwinkerndem Auge

Der Smiley mit der herausgestreckten Zunge gehört ebenfalls zu den beliebtesten Whatsapp-Emojis. Er streckt frech die Zunge heraus, wodurch du zum Ausdruck bringen kannst, dass du einen Scherz gemacht hast oder eine Aussage auflockern willst.

Bedeutung von Whatsapp-Emojis: Hände und Gesten

Unter den mehr als 3000 Whatsapp-Emojis befinden sich jedoch nicht nur Smileys. Emotionen und zum Teil ganze Sachverhalte können auch in Form von Händen und Gesten zum Ausdruck gebracht werden. Zehn der bekanntesten und beliebtesten Whatsapp-Emojis, was Hände und Gesten angeht, stellen wir dir vor:

Daumen hoch

Die Hand mit dem nach oben gestreckten Daumen ist wohl das bekannteste und beliebtes Hand-Emoji bei Whatsapp. Es steht für Zustimmung oder Gefallen.

Klatschende Hände

Die klatschenden Hände als Zeichen des Applaus kannst du nutzen, wenn du etwas oder jemanden feierst, ihn wertschätzen möchtest – aber auch im sarkastischen Sinne, wenn jemand oder etwas keinen Beifall verdient hat und du höhnisch applaudierst. Vorsicht: Gerade bei schriftlicher Kommunikation versteht nicht jeder Ironie und Sarkasmus.

Daumen runter

Dieses Whatsapp-Emoji ist selbsterklärend: Wenn etwas schlecht war, du etwas komplett ablehnst oder unzufrieden bist, ist ein Daumen runter das passende Symbol.

Faust

Die Faust wird spätestens seit der Corona-Pandemie häufig zur Begrüßung oder zum „Check“ entgegengestreckt, kann jedoch als Whatsapp-Emoji auch als Drohung verwendet werden.

„Alles in Ordnung„

Das Zeichen für „Alles in Ordnung“ ist weltweit bekannt und hat viele Einsatzbereiche: Wenn Daumen und Zeigefinger ein O bilden, ist alles „Okay“ – das gilt auch bei Whatsapp.

Victory-Geste

Auch das Whatsapp-Emoji mit dem Victory-Zeichen ist weltbekannt. Es steht für Sieg oder ist ein Symbol für Frieden, das vor allem durch die Hippies in den 60er Jahren bekannt wurde – kann aber auch Zustimmung oder Zufriedenheit ausdrücken.

Zeigefinger, der nach oben zeigt

Der erhobene oder auch mahnende Zeigefinger wirkt drohend, wenn jemand eine Mahnung ausspricht, jemanden belehren oder etwas ankündigen möchte.

Hand mit gekreuzten Fingern

Das Whatsapp-Emoji mit den gekreuzten Fingern bedeutet, dass du jemandem Glück wünschst. Kinder hingegen kreuzen die Finger, um einen Schwur aufzuheben.

Angespannter Bizeps

Wenn du dich stark fühlst, Sport treibst, ins Fitnessstudio gehst oder einfach ein Zeichen der Stärke signalisieren willst, kannst du deiner Stärke mit dem angespannten Bizeps bei Whatsapp Ausdruck verleihen.

Hände zum Gebet verschränkt

Die gefalteten Hände stehen vor allem für ein Gebet, können aber auch ein High-Five als Whatsapp-Emoji symbolisieren.

Weitere spannende Whatsapp-Themen:

Schluss mit Whatsapp: So löscht du dein Konto und startest neu!

Whatsapp-Chat exportieren, archivieren und wiederherstellen: So geht’s ganz einfach

Gelöschte Whatsapp-Nachrichten wiederherstellen: So kannst du sie zurückholen!

Bedeutung von Whatsapp-Emojis: Personen und Berufe

Streng genommen zählen auch diese Emojis, die zu Personen und Berufen gehören, zum Teil zu den Whatsapp-Emojis der Gesichter. Hier geht es häufig nicht darum, Gefühle und Emotionen in Form eines Whatsapp-Emojis zu transportieren, sondern durch Symbole Personen im Chat zu ersetzen. Wir stellen dir die geläufigsten Whatsapp-Emojis der Personen und Berufe vor:

Baby

Das Whatsapp-Emoji zeigt ein Baby mit Haarlocke und steht in der Regel für ein Baby oder aber auch für eine Schwangerschaft oder eine Geburt.

Junge

Auch bei diesem Whatsapp-Emoji für ein männliches Kind zwischen acht und zwölf Jahren ist das Symbol Programm: Es soll ein Kind abbilden und wird in der Regel im Zusammenhang mit Familie und Kindern genutzt.

Mädchen

Analog zu dem Whatsapp-Emoji des Jungen soll hier ein Mädchen symbolisiert werden. Das Mädchen wirkt durch seine zwei Zöpfe brav, unschuldig und niedlich. Es steht auch für Weiblichkeit, Jugend und Kindheit.

Frau

Dieses Whatsapp-Emoji bezieht sich auf das weibliche Geschlecht und zeigt eine erwachsene Frau. Die Verwendungszwecke sind sehr vielseitig.

Mann

Das Whatsapp-Emoji zeigt einen erwachsenen Mann und wird generell für das männliche Geschlecht verwendet.

Alte Frau

Das Whatsapp-Emoji für eine ältere Frau (mit Dutt und Brille) kann beispielsweise als Symbol für eine Großmutter oder generell eine alte bzw. ältere Frau genutzt werden.

Alter Mann

Analog zu der alten Frau gibt es auch ein Whatsapp-Emoji für den älteren Herr (mit Falten und Glatze). Das Emoji kann sich auf Großväter oder alte bzw. ältere Männer allgemein beziehen.

Fröhliche Frau, die eine Hand hebt

Mit der gehobenen Hand zeigst du einerseits in einem Whatsapp-Chat, dass du fröhlich bist, und andererseits, dass du wahrgenommen werden willst, um beispielsweise deine Meinung zu äußern. Es gibt als passendes Pendant für dieses Whatsapp-Emoji auch einen fröhlichen Mann, der eine Hand hebt.

Mann fasst sich an den Kopf

Die „Facepalm“-Geste sagt aus, dass du etwas nicht glauben kannst, dich fremdschämst oder dich über die Dummheit anderer aufregst. Es gibt dieses Whatsapp-Emoji auch mit einer Frau.

Person zuckt mit den Schultern

Das klassische Schulterzucken signalisiert auch bei Whatsapp unter anderem Unsicherheit, Unwissenheit, Verwirrung oder Desinteresse in Bezug auf etwas an.

Bedeutung von Whatsapp-Emojis: Tiere und Natur

Neben Personen und Gesichtern gibt es auch jede Menge Whatsapp-Emojis mit Tieren oder anderen Dingen aus der Natur. Da die meisten dieser Whatsapp-Emojis nicht nur selbsterklärend sind, sondern auch exakt das darstellen, was sie abbilden, stellen wir dir an dieser Stelle nur die wichtigsten und geläufigsten Whatsapp-Emojis mit Tieren und Natur vor:

Nichts-Böses-Sehen-Affe

Der Affe hält sich die Augen zu, weil er etwas Bestimmtes nicht sehen möchte oder sich für etwas schämt, beispielsweise vor einer gerade getätigten Aussage. Dieses Whatsapp-Emoji ist das wohl beliebteste Tier-Emoji.

Nichts-Böses-Sagen-Affe

Der Affe hält sich auf diesem Whatsapp-Emoji den Mund zu, um zu signalisieren, dass er nichts Böses sagen will, ein Geheimnis wahren kann oder über etwas Bestimmtes nicht sprechen möchte.

Nichts-Böses-Hören-Affe

Und schon wieder der Affe: Bei diesem Whatsapp-Emoji hält er sich die Ohren zu, weil er nichts Schlimmes oder Negatives hören möchte oder jemandem nicht zuhören will.

Sonne mit Sonnenstrahlen

Wenn die Sonne lacht und das Wetter gut ist, kannst du dieses Whatsapp-Emoji gut verwenden. Es kann auch allgemein für gute Laune und Sommer stehen.

Wolke mit Regen

Die Wolke mit den Regentropfen steht für schlechtes Wetter und kann auch ganz allgemein als Whatsapp-Emoji schlechte oder negative Stimmung ausdrücken.

Bedeutung von Whatsapp-Emojis: Essen und Trinken

Essen und Trinken ist lebenswichtig und für viele auch ein Genuss. Kein Wunder also, dass es auch für Speis und Trank zahlreiche Whatsapp-Emojis gibt. Deren Bedeutungen sind selbsterklärend, alle Whatsapp-Emojis symbolisieren genau das, was sie abbilden.

Bedeutung von Whatsapp-Emojis: Aktivitäten, Hobbys, Reisen

Die meisten Menschen arbeiten, um zu leben – und wollen ihren Hobbys nachgehen oder das Leben genießen. Auch für derlei Aktivitäten gibt es viele Whatsapp-Emojis. Deren Bedeutungen sind selbsterklärend, alle Whatsapp-Emojis symbolisieren genau das, was sie abbilden.

Bedeutung von Whatsapp-Emojis: Objekte und Symbole

Ob Flaggen, Pfeile oder andere Symbole – es gibt wirklich für (fast) alles ein passendes Whatsapp-Emoji, um mit anderen Chat-Kontakten auch ohne Text kommunizieren zu können. Die Bedeutungen dieser Whatsapp-Emojis sind selbsterklärend, alle Whatsapp-Emojis symbolisieren genau das, was sie abbilden.

Was die wichtigsten und geläufigsten Whatsapp-Emojis sind und welche Bedeutung sie haben, hast du in diesem Beitrag nun erfahren. Mit diesen Emojis kannst du auch prima in Gruppen kommunizieren. Wie du eine Whatsapp-Gruppe erstellen, verlassen und löschen kannst, verraten wir dir hier.<<<