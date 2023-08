Whatsapp: Diese Frist musst du jetzt beachten – sonst sind deine Chats und Fotos für immer weg

Whatsapp gehört zu den beliebtesten Chat-Messengern auf dem Smartphone aber auch auf dem PC. Viele Menschen kommunizieren zu einem Großteil über den Messenger, ob das jetzt per Chat, Sprachnachricht oder Whatsapp-Anruf ist. Im Laufe der Jahre kommt in den Chats so einiges zusammen. Das können die ersten frisch verliebten Chat-Nachrichten mit dem späteren Partner sein oder die letzten Nachrichten, die man mit seiner verstorbenen Oma oder dem verstorbenen Opa ausgetauscht hat. Außerdem haben sehr viele Menschen eine enorme Fotosammlung in den Whatapp-Chats aufgebaut.

Im Laufe der Jahre hat sich also bei vielen Nutzern eine großes Menge an Nachrichten, Sprachnachrichten, Fotos und Videos angesammelt, die man bestimmt nicht verlieren möchte. Whatsapp hat allerdings eine Funktion eingebaut, die alle Chats löscht, wenn du eine gewisse Zeit nicht mehr in der App warst.

Als Whatsapp-Nutzer solltest du also nicht zu lange von der App fern bleiben. Grund dafür ist der Datenschutz. In den Richtlinien ist nämlich nachzulesen, dass bereits nach Nichtnutzung von 120 Tagen der komplette Nutzer-Account gelöscht wird. Und damit wären gleichzeitig alle Nachrichten, Sprachnachrichten, Fotos und Videos verloren.

+++ Android 14 kommt mit riesigen Veränderungen! Darauf müssen Nutzer sich jetzt einstellen +++

Hintergrund für die Löschung der Daten ist, dass Whatsapp nach diesem Zeitraum von einem Wechsel der Rufnummer ausgeht. Es ist nämlich so, dass es bei Netzbetreibern wie Telekom und Vodafone öfter vorkommt, dass die alten Nummern wiederverwendet und an neue Kunden weitergegeben werden. Und im Worstcase-Szenario können die neuen Besitzer der Nummer, dann auf all deine Chatdaten zugreifen. Mit der Löschung der Daten nach 120 Tagen will Whatsapp diesem Problem entgegenwirken.

Regeln für aktives Whatsapp

Um nicht als inaktiv zu gelten und in die Gefahr der App-Löschung zu kommen, genügt es bereits, mit dem Gerät online zu sein und Nachrichten zu empfangen. Du musst also nicht aktiv die App öffnen und irgendetwas tun. Das Risiko, sämtliche Daten zu verlieren, ist damit sehr gering.

Das könnte dich auch interessieren:

Der Messenger sieht nur Accounts als aktiv an, wenn sie mit dem Internet verbunden sind. Wenn Whatsapp automatisch gelöscht wird, dann ist es durch eine erneute Registrierung möglich, die lokal auf dem Gerät gespeicherten Daten, wie beispielsweise ein Backup, wieder aufzurufen und auch wieder zu benutzen.

Weitere Nachrichten und Whatsapp-Themen findest du hier.