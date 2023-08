Android 14 kommt mit riesigen Veränderungen! Darauf müssen Nutzer sich jetzt einstellen

Millionen Handy-Nutzer in Deutschland und Milliarden auf der ganzen Welt dürfen sich im August auf eine kleine Revolution freuen. Ab dem 1. August rollt Android Stück für Stück die mit Spannung erwartete Version 14 seines Betriebssystems aus. Bis zum 31. August soll jeder Nutzer weltweit die neuste Version erhalten haben.

Android 14 beschert den Nutzern viele neue Features, die einigen Menschen die Nutzung enorm erleichtern werden. Gleichzeitig müssen die Nutzer sich an vielen Stellen umgewöhnen. Wir werfen einen Blick auf die wichtigsten Veränderungen und was sie für die Nutzer bedeuten.

Android 14 kommt – mit diesen Änderungen

Akkulaufzeit wird optimiert: Kernstück der neuen Android-Version soll die Optimierung der Akkulaufzeit sein. Android 14 hat viele Hintergrund-Prozesse sowie die Internetaktivitäten wie Downloads und Uploads so angepasst, dass sie deutlich weniger Energie fressen. Zudem wird Nutzern in Version 14 wieder angezeigt, wie der Verbrauch seit der letzten Aufladung war. Dadurch soll man besser kontrollieren können, wie lang das eigene Gerät mit einer Akkuladung auskommt.

Klonen von Apps: Das wird für viele Nutzer vermutlich ein wahrer Gamechanger. Mit Android 14 kann man ein und dieselbe App gleich zweimal auf seinem Handy integrieren. Besonders nützlich ist das, wenn man zum Beispiel bei verschiedenen sozialen Netzwerken einen privaten und beruflichen Account hat. Bislang mussten Nutzer sich immer bei den verschiedenen Accounts an- und abmelden. Nun können sie einfach die App-Version wählen, die sie gerade brauchen.

Auch interessant: Whatsapp-Nutzer entdecken seltsamen Knopf – und mit ihm eine versteckte Super-Funktion

Android 14 wird einiges verändern

Weniger Apps zur Auswahl – aber mehr Sicherheit: Bislang hatte Android noch die Installation ältester Apps gestattet. Damit ist jetzt Schluss. Bei Android 14 kann man keine Apps mehr installieren, die für Android 5.1 oder älter produziert worden waren.

Nun mögen manche Nutzer sich zunächst darüber ärgern, dass dadurch die Auswahl an verfügbaren Apps stark eingeschränkt wird. Fakt ist jedoch: Durch diese Umstellung wird die Nutzung nur sicherer. Denn viele alte Apps haben nicht die gleichen Sicherheits-Merkmale wie neuere Apps. Daher wird diese Umstellung sicher einige Nutzer vor fieser Malware bewahren (wie zuletzt bei Facebook – hier alle Einzelheiten).

Nur für bestimmte Fotos und Videos den Zugriff erlauben: Android bietet Nutzern bislang nur die Option, Apps den Zugriff auf alle Fotos und Videos zu gestatten. Apple-User hingegen kennen seit Jahren das praktische Feature, dass man Apps nur den Zugriff zu ganz bestimmten Inhalten gewähren kann. Dies soll nun auch mit Android 14 möglich sein.

Mehr Themen:

Kommunikation via Satellit: Auch hier will Google nun endlich dem Apple-Vorbild folgen. Bei iOS ist es längst möglich, dass Nutzer in Notfällen für den Notruf auf Satelliten-Kommunikation zurückgreifen können. Dies soll den Nutzern jetzt auch bei Android-Geräten ermöglicht werden.