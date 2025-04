Neues Symbol taucht im Whatsapp-Chat auf – was bedeutet der blaue Kreis?

Whatsapp zählt zu den beliebtesten Messenger-Apps der Deutschen. Ob nur mal schnell einen Text, Bilder oder eine Sprachnachricht verschicken – die Handy-App erleichtert für viele die Kommunikation mit ihren Liebsten.

Kein Wunder, dass sich der Allrounder auch an die Zeit anpasst und immer wieder mit neuen Updates um die Ecke kommt. Nun sorgt nämlich ein blauer Kreis bei Whatsapp für Furore. Doch um was genau handelt es sich dabei?

Whatsapp integriert eine KI

Bei einigen dürfte er schon aufgetaucht sein: der blaue Kreis. Dabei handelt es sich um die künstliche Intelligenz Meta AI, die vom Unternehmen Meta Platforms erschaffen wurde. Nachdem die KI bereits in den USA an den Start gegangen war, ist Meta AI nun auch bei WhatsApp, Instagram und Facebook in Deutschland angekommen. Was kann sie aber alles genau?

+++Whatsapp ändert App-Symbol – Nutzer trauen ihren Augen nicht+++

Zuerst einmal taucht Meta AI wie alle anderen Chats in der Liste und zudem in der Suchleiste auf. Diese neue Whatsapp-Funktion soll als Assistent in allen Lebenslagen dienen. Wie „chip.de“ berichtet, können Nutzer mit Meta AI zum Beispiel chatten, der KI Fragen stellen, Texte formulieren lassen, Bilder bearbeiten und vieles mehr. Zusätzlich lässt sich der Bot in Gruppenchats integrieren. Seit 2023 ist das Programm schon in den USA am Start – hier in Europa hat das Ganze noch aufgrund der Datenschutzrichtlinien gedauert.

+++Whatsapp: Irre Enthüllung! Nutzer erfahren es über ihre Einstellungen+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wird man Meta AI wieder los?

Doch noch nicht alles läuft so reibungslos ab. So sind in Deutschland einige Funktionen, darunter das Auswerten von Gruppenchats sowie das Transkribieren von Audionachrichten mittels des Bots, bislang nur eingeschränkt verfügbar oder nicht vollends ausgereift. Wer die neue Meta-AI-Funktion bereits hat, wird sie auch nicht mehr ganz so einfach los.

Mehr News:

Ein paar kleine Tipps und Tricks gibt es aber trotzdem. So kann man unter anderem den Meta-AI-Chat archivieren, sodass er nicht mehr in der Hauptliste der Chats zu sehen ist. Eine weitere Option ist, den Chat einfach stummzuschalten oder ganz zu löschen. Dabei verschwindet die KI zumindest optisch von der WhatsApp-Startseite – komplett weg ist sie damit aber nicht.