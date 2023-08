Whatsapp nimmt Änderung an Button vor – müssen Nutzer sich jetzt umstellen?

Whatsapp-Nutzer, aufgepasst! Der beliebte Messenger nimmt eine Änderung an einem Button vor. Müssen User sich deswegen jetzt umstellen?

Whatsapp wird tagtäglich von Millionen von Menschen genutzt. In der jüngsten Vergangenheit überraschte der Messenger-Dienst immer mal wieder mit einigen Veränderungen und Anpassungen. Auch diesmal ist etwas anders bei Whatsapp.

Whatsapp passt das Aussehen eines Buttons an

Whatsapp hat die Optik der Android-Version überarbeitet. Ein Button im Hauptmenü ist nun nicht mehr rund, wie „netzwelt.de“ berichtet. Hast du es schon bemerkt?

Der Messengerdienst hat das Aussehen der Android-Version des Messengers verändert. Whatsapp verpasste zuletzt zahlreichen Bedienelementen ein neues Äußeres – nun auch dem Button im Hauptmenü, über den du einen neuen Chat starten kannst.

Müssen User sich ebenfalls umstellen?

Bislang war der Button rund und erhielt eine Sprechblase mit zwei Linien. Zwar ist das Piktogramm auch in der neuen Version des Buttons erhalten. Der Knopf ist aber selbst nicht mehr rund, sondern rechteckig. Dabei sind die Ecken abgerundet.

Doch umstellen musst du dich deswegen nicht. Whatsapp will sich mit dem neuen Design an Googles Designsprache „Material Design 3“ orientieren. Dort ist das Button-Design für sogenannte Floating Action Buttons vorgeschrieben. Zu den Floating Action Buttons gehört der Nachrichten-Button im Hauptmenü.

Whatsapp wendet Design noch nicht konsequent an

Wie „netzwelt.de“ berichtet, wird das neue Design noch nicht konsequent angewendet. So ist der Button, mit dem du die Aufnahme einer Sprachnachricht startest, weiterhin rund. Man darf gespannt sein, welche Änderung Whatsapp als nächstes vornimmt.

