Für Millionen von Menschen ist Whatsapp der Nachrichten-Dienst schlechthin, um mit seinen Liebsten in Kontakt zu bleiben – vor allem, wenn man im Urlaub in fernen Ländern weilt. Doch das Chatten in dem Messenger ist nicht überall erlaubt.

In einigen Ländern kannst du Whatsapp nur eingeschränkt nutzen – und das hat unterschiedliche Gründe. Wenn du in bestimmten Staaten deine Ferien verbringst, solltest du darauf unbedingt achten. Zu diesen Ländern zählen laut „cloudwards.net“ China, Nordkorea, Syrien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate, also auch Dubai.

Unterschiedliche Gründe für Whatsapp-Verbot

Doch leichtes Aufatmen bei allen Dubai-Touristen: Die App ist hier nicht komplett verboten. Du kannst einfach nur keine Video- oder Sprachanrufe tätigen. Textnachrichten zu senden und zu empfangen ist hingegen möglich.

Die Gründe für das Whatsapp-Verbot sind unterschiedlich. Einige Länder haben Sicherheitsbedenken. Sie haben Angst, dass der Messenger wegen der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung beispielsweise von Terroristen genutzt werden könnte. Ein weiteres Argument: Die lokale Telekommunikationsindustrie soll gefördert werden. Deshalb werden kostenlose Kommunikations-Apps untersagt. Kritiker werfen der Regierung hingegen vor, den Messenger aus politischen Gründen einzuschränken.

Whatsapp: HIER galten zeitweise Einschränkungen

Es gibt auch noch weitere Länder, in denen die Whatsapp-Nutzung immerhin vorübergehend eingeschränkt war, wie „cloudwards.net“ schreibt. Dazu zählen die Staaten Kuba, Brasilien, Iran und Venezuela. Der Messenger war hier wegen politischer Unruhen und Protesten zeitweise gesperrt.