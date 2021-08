Whatsapp: Überraschung für User! Mit diesem Feature hat kaum noch jemand gerechnet

Dicke Überraschung für alle Whatsapp-Nutzer! Seit kurzer Zeit gibt es ein Feature, welches viele sehnlichst herbeigesehnt haben, womit aber kaum noch jemand gerechnet hätte.

Whatsapp ist einer der beliebtesten Kommunikations-Apps weltweit. Immer mal wieder werden Updates angeboten, welche den Nutzern das Leben leichter machen sollen. Jetzt gibt es ein Feature, welches viele Menschen sehnlichst herbeigesehnt haben. Davon berichtet „Giga.de“.

Whatsapp: DAMIT hatte niemand mehr gerechnet. Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Whatsapp: DIESES Feature haben viele Menschen herbeigesehnt

Wer bisher von einem Android-Smartphone zu einem iPhone oder umgekehrt gewechselt ist, der konnte weder seine Chats noch seine Bilder und Videos mitnehmen. Die Backup-Übertragung war nur möglich, wenn du bei einem Android-Gerät oder iPhone geblieben bist. Doch das ist ab sofort Geschichte!

Einige Fakten zu Whatsapp:

Der Instant-Messaging-Dienst wurde 2009 in Santa Clara, USA von Jan Koum und Brian Acton gegründet

Seit 2014 gehört Whatsapp zu Facebook Inc. 19 Milliarden US-Dollar wurden für den Verkauf gezahlt

Die Anwendung gibt es sowohl für Android- als auch für Apple-Nutzer

Längst kannst du darüber nicht mehr nur Text- und Sprachnachrichten oder Bilder verschicken, sondern auch telefonieren

Aus Sorge vor mangelndem Datenschutz verzichten manche Menschen jedoch auf Whatsapp

Whatsapp: Neue Funktion macht das Leben leichter

Die neue Funktion wird zuerst auf dem Samsung Galaxy Z Fold 3 und Galaxy Z Flip 3 zum Einsatz kommen. So will Samsung dafür sorgen, dass iPhone-Nutzer auf ein Falt-Handy umsteigen können. Apple bietet solch ein Produkt nicht an.

Whatsapp: Übertragung ist nur mit Kabel möglich

Die Datenübertragung von Whatsapp beim Wechsel vom iPhone zu Android und umgekehrt, wird laut „Giga.de“ allerdings nur per Kabel möglich sein. Es gibt also keine Möglichkeit, solch ein Backup aus der Cloud zu ziehen.

Das neue Feature dürfte aber trotzdem durchaus eine Erleichterung für alle Smartphone-Besitzer sein, die das Betriebssystem wechseln wollen.

Das neue Feature dürfte aber trotzdem durchaus eine Erleichterung für alle Smartphone-Besitzer sein, die das Betriebssystem wechseln wollen.