Whatsapp: Vorsicht, wenn du diese Nachricht erhältst – mit ihr kann dein Standort ausspioniert werden

Dank Whatsapp ist das Kommunizieren mit den Liebsten deutlich vereinfacht worden. Seit Jahren etabliert sich der Messenger zu einer Institution und ist von dem Smartphone der meisten Menschen kaum wegzudenken.

Trotzdem gehen mit dem Komfort auch einige Risiken einher. Schließlich gerät Whatsapp immer wieder in das Visier von fiesen Betrügern. Diese wollen sich vor allem an den Daten der Nutzer bereichern. Bei einer neuen Masche solltest du höllisch aufpassen.

Whatsapp: Sicherheitsforscher sind alarmiert

Immer wieder kommt Whatsapp mit neuen Funktionen für die Nutzer einher. Damals konnte man in der App lediglich Textnachrichten an Freunde und Familie senden. Mittlerweile gehören Sprachmemos, Bilder, Videos und Standorte zu vielen Whatsapp-Konversationen.

Laut „Restore Privacy“ haben es Betrüger auf eben jene Daten abgesehen. Mithilfe eines kleinen Details gelangen sie an den Standort ihrer Opfer.

Sicherheitsforscher warnen davor, man die Zeit messen kann, bis man die Benachrichtigung darüber erhält, dass der Chatpartner eine gesendete Botschaft erhalten hat. Haben die Angreifer einen Vergleichswert, können sie nach und nach ein Bewegungsprofil ihrer Opfer erstellen.

Whatsapp äußert sich zu den Vorwürfen

Whatsapp wurde mit der Sicherheitslücke konfrontiert. „Wir haben das eingehend geprüft und sind zu dem Schluss gekommen, dass bei dieser Methode zur Bestimmung des ungefähren Standorts einer Person so viele Nachrichten an einen Empfänger senden müsste, dass der Absender blockiert werden würde, was diese Methode unpraktisch macht“, betont ein Sprecher.

Nicht nur Whatsapp, sondern auch andere Apps wie Signal oder Threema seien davon betroffen. „Restore Privacy“ zufolge sollten Nutzer in diesem Fall entsprechende Benachrichtigungs-Funktionen deaktivieren.