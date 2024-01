Whatsapp: Wenn du diese Nachricht bekommst, sollten sofort deine Alarmglocken schrillen

Mal eben einen Gruß oder ein Foto verschicken – Millionen Menschen auf der ganzen Welt nutzen dafür täglich Whatsapp. Doch die Beliebtheit des Messenger-Dienstes hat leider auch seine Schattenseiten.

Das müssen Whatsapp-Nutzer immer wieder am eigenen Leib erfahren. Betrugsmaschen gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Immer wieder lassen sich Betrüger allerdings neue Tricks einfallen, um die User aufs Glatteis zu führen. Diese Masche, die Experten jetzt aber bekannt geben, macht einfach nur sprachlos.

+++ Whatsapp mit neuen Haken – das bedeuten sie +++

Whatsapp: Betrugsopfer erneut in Gefahr

Und dabei haben sie es ausgerechnet auf Whatsapp-Nutzer abgesehen, die schon einmal Opfer einer Phishing-Masche geworden sind, berichtet „tz“. Dabei sollen sie jetzt von vermeintlich offiziellen Behörden kontaktiert werden, wie der Polizei, die sie angeblich vor einem neuen Betrug warnen wollen.

Auch interessant: Whatsapp-Nutzer reiben sich verwundert die Augen – Messenger rudert plötzlich zurück

Das Perfide hinter der Masche: Die Täter waren bereits in die früheren Betrugsfälle informiert. Die damit verbundenen Anzeigen oder weitere Daten, wie Namen oder gestohlene Geldsummen, liegen ihnen tatsächlich vor. Für die Nutzer könnte so schnell der Eindruck entstehen, dass hinter den Nachrichten tatsächlich ein Polizist steckt.

DAS sollten Nutzer dringend tun

Das Ziel auch dieses Mal wieder: die sensiblen Daten der Messenger-Nutzer. Mithilfe von Konto- oder Zugangsdaten zum Mailkonto können sie so schnell an dein Geld gelangen – und dich um eine hohe Summe betrügen. In den Nachrichten heißt es häufig: „Guten Morgen, wir haben festgestellt, dass Sie am XX Opfer einer Online-Betrugsmasche von XY geworden sind. Endlich haben wir dieses Exemplar in die Hände bekommen.“

Der Zusatz „Wir erinnern Sie daran, beim Kauf über das Internet wachsam zu sein, um nicht in die Hände dieser Betrüger zu geraten“ soll Whatsapp-Nutzern noch zusätzlich Druck machen. Du solltest also weiterhin wachsam bleiben, denn auch du könntest schon bald Opfer einer solchen Phishing-Nachricht werden und den Betrügern schnell am Haken hängen.