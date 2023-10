Whatsapp: Nutzer müssen lächeln, um sich anzumelden – diese User sind betroffen

Whatsapp ist der wohl beliebteste Messenger weltweit. Tagtäglich nutzen Millionen von Menschen die App. Deswegen lassen die Macher sich immer wieder neue Features einfallen, um die Nutzer bei Laune zu halten.

Einloggen ganz ohne Passwort: Das klingt verführerisch und immer mehr Onlinedienste bieten das an. Jetzt zieht auch Whatsapp nach.

+++Per Whatsapp Job, Wohnung und Co. kündigen? Gesetzesänderung könnte alles verändern+++

Whatsapp: Das hat es mit dem Passkey auf sich

Egal ob Kommunikations-App oder Online-Shop: Wer sich im Internet irgendwo anmeldet, der benötigt eigentlich fast immer einen Nutzernamen beziehungsweise eine Mail-Adresse plus ein Passwort. Doch aus der Bequemlichkeit heraus wählen viel zu viele Internet-Nutzer ein unsicheres und leicht zu merkendes Passwort aus – und sowas kann böse enden.

Unternehmen wie Google oder Apple setzten deswegen bereits auf andere Lösungen, wie der WDR berichtet. Dafür brauchst du ein Smartphone, welches du einmal zum Einloggen im jeweiligen Dienst einrichten musst. Hier ist es dann ausreichend, wenn du dort deine PIN eingibst. Oder du weist dich einfach per Gesichts-Scan oder Fingerabdruck aus. So reicht also quasi ein Lächeln aus, um dich anzumelden. Genau auf die gleiche Art und Weise, wie du dein Handy auch entsperrst.

Whatsapp: Methode ist keine Pflicht

Bei dem sogenannten Passkey-Verfahren wird das jeweilige Smartphone fest mit der Anmeldung verknüpft. Das ist besonders dann praktisch, wenn du gerade mit dem Handy durch das Internet surfst.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Noch leichter ist es, wenn du einen modernen Passwort-Manager verwendest. Funktioniert dieser als Passkey, kannst du dich ganz easy auf jedem Gerät damit bequem anmelden. So lassen sich auch Google-Konten seit einigen Monaten mit dem Passkey bedienen – und Whatsapp zieht jetzt nach. Die Methode ist keine Pflicht, aber wer möchte, kann sich diese Art zur Anmeldung einrichten, wie der WDR weiterhin berichtet.