Per Whatsapp Job, Wohnung und Co. kündigen? Gesetzesänderung könnte alles verändern

Kündigung per Whatsapp? Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will eine Gesetzesänderung auf den Weg bringen. Demnach müsste die Vertragskündigung an die Arbeitgeber oder den Vermieter nicht länger über den schriftlichen Weg erfolgen, sondern könnte auch rein elektronisch ablaufen.

Per E-Mail oder Messenger wie Whatsapp schnell und einfach Verträge aufkündigen – diese Idee könnte schon bald umgesetzt werden. Wie genau das aussehen soll, erfährst du hier.

Per Whatsapp kündigen – ein Vorschlag

Kein Schreiben mehr an den Arbeitgeber oder den Vermieter aufsetzen, sondern einfach eine kurze Nachricht per Whatsapp oder Mail verschicken – dafür will sich Justizminister Buschmann einsetzen. Im Privaten würde eine elektronisch eingereichte Kündigung dann ausreichen.

Einen entsprechenden Vorschlag hat Buschmann bereits der Bundesregierung vorgelegt und dieser sei nun Teil des geplanten Bürokratieentlastungsgesetzes. „Die elektronische Form wird künftig als Regelform ausgestaltet und an die Stelle der Schriftform treten, wenn nicht die Schriftform durch europäische oder internationale Regelungen zwingend vorgegeben ist“, steht darin.

Kündigung per Foto

Um Mietverträge zu kündigen, könnte auch ein per Messenger übermitteltes Foto des Schreibens ausreichen. Das solle dann aber nur als Nachweis für die rechtzeitig eingegangene Kündigung gelten. Denn der Vermieter kann auch danach noch verlangen das Originalschreiben zugeschickt zu bekommen.

Allerdings kann so die Wahrung von Fristen besser gewährt werden. Bei der Beendigung von Mietverhältnissen etwa müssen Mieter meist zum dritten Werktag eines Monats kündigen. Dazu ist es zwingend notwendig, dass das Schreiben rechtzeitig ankommt. Doch wenn es bei der Post zu Verzögerungen kommt, kann sich die Zustellung verzögern und der Mieter muss plötzlich länger zahlen. Da wäre die elektronische Form eine sicherere Methode. (mit dpa)