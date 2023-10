Whatsapp verspricht Nutzern mehr Sicherheit – doch nicht alle können davon profitieren

Whatsapp ist nach wie vor nicht als der sicherste Messenger bekannt. Signal und Co. bieten ihren Nutzern da deutlich mehr Möglichkeiten.

Die „Ende-zu-Ende-Verschlüsselung“ und die „Verifizierung in zwei Schritten“ kennen User schon, jetzt will Whatsapp aber noch eine weitere Schutz-Option einführen. Erste Nutzer können sie bereits ausprobieren.

Whatsapp führt Passkeys ein

Und zwar sollen sogenannte „Passkeys“ die Anmeldung in der App sicherer machen. Und das sogar ohne Passwort wie bei der „Verifizierung in zwei Schritten“. Über den sogenannten Passkeys-Login sollen sich die Nutzer in den Messenger einloggen können, kündigte dieser kürzlich auf „X“ (ehemals Twitter) an.

Konkret erfolgt die Anmeldung über verschiedene Identifizierungsoptionen, zum Beispiel über eine PIN, es geht aber auch über einen Fingerabdruck oder eine Face-ID. Der Passkey dient dabei als passwortlose Authentifizierungsmethode. Die Public-Key-Kryptographie besteht aus zwei zueinander passenden Schlüsseln – deinen privaten speicherst du selbst, ein öffentlicher liegt beim Anbieter.

Nur SIE profitieren bisher

Whatsapp bietet die Option aktuell nur einigen Android-Nutzern an, viele können darauf noch nicht zugreifen. Vor allem iOS-User gehen zurzeit noch leer aus. Eine entsprechende Ankündigung, wann auch sie das Passkeys-Verfahren nutzen können, gab es bisher noch nicht.

Es stammt allerdings aus der Feder von FIDO Alliance, bei der auch Google, Apple und Microsoft Mitglieder sind. Dadurch könnte das Passkeys-Verfahren in Zukunft auch für Nutzer unterschiedlicher Betriebssysteme nutzbar sein. Google etwa hat es ebenfalls seit Mai eingeführt. Und selbst bei Amazon findet sie nun Anklang.

Ob du Passkeys auch schon auf deinem Smartphone nutzen kannst, kannst du ganz leicht selbst checken. Einfach Whatsapp öffnen, Einstellungen aufrufen und dann „Konto“ anwählen. (mit dpa)