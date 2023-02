Whatsapp führt neue Funktion ein – doch nicht alle profitieren von ihr

Schon wieder rollt Whatsapp ein Update aus. Kaum eine Woche vergeht, ohne dass die Entwickler neue Features einbauen oder Bugs fixen. Nicht jede Funktion ist für alle brauchbar, doch häufig sind darunter auch welche, nach denen sich die Nutzer bereits lange sehnen.

Dies könnte eines davon sein. Doch einige Nutzer gehen bei dem neuesten Update bei Whatsapp leer aus.

Whatsapp: Update nur für Android

Das App-Update hat vor allem für Android-Handys eine große Neuerung parat. Es geht um das Teilen von Fotos. Bisher war die maximale Anzahl an Bildern, die du auf einmal verschicken kannst, auf 30 gedrosselt. Von nun an kannst du sogar 100 Stück auf einen Schlag in einem Chat teilen. Gerade erst gab es ein anderes Update zum Fotos-Teilen in der App (hier mehr).

Allerdings werden die auch weiterhin komprimiert, sodass Pixel und damit auch Schärfe und Bildqualität verlorengehen. Damit das nicht passiert, müsstest du sie per Bluetooth oder in einer Cloud deiner Wahl teilen. Da wäre Whatsapp aber nicht die erste Wahl.

Weitere neue Features bei Whatsapp

Zudem kannst du, wenn du Dokumente teilen möchtest, diesen nun eine Bildunterschrift hinzufügen. Das ist übersichtlicher und hilft dir, diese im Chat wiederzufinden und besser zuzuordnen. Ebenfalls betiteln kannst du Gruppenbetreffe und -beschreibungen – und das jetzt sogar mit noch mehr Zeichen. Bisher warst du darin noch deutlich beschränkter. Für Gruppentitel hast du jetzt 100 Zeichen Platz.

Außerdem sollen nun alle Nutzer die Möglichkeit bekommen, einen Whatsapp-Avatar zu kreieren. Vorher war das nur ausgewählten Nutzern vorbehalten.

Keine Sorge, auch iPhone-Besitzer gehen bei diesem Update nicht ganz leer aus. iOS-basierte Handys können jetzt auch Bilder aus anderen Apps in Whatsapp via Drag and Drop teilen, so zum Beispiel aus Safari.