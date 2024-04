Whatsapp: Plötzlich tauchen seltsame Kontakte im Chat auf – hier musst du jetzt höllisch aufpassen!

In regelmäßigen Abständen bringt Whatsapp neue Features heraus. Dieses Mal hat das zur Folge, dass seltsame Kontakte plötzlich im eigenen Chat auftauchen. Aber was genau steckt dahinter. Du solltest ein paar Dinge beachten und vor allem hier höllisch aufpassen.

Whatsapp will für mehr Kommunikation unter Nutzern sorgen

Nach Informationen von „WABetaInfo“ gibt es eine neue Whatsapp-Beta-Version (2.24.7.23) für Android-Nutzer, welche spannende Neuerungen im Chatbereich bringen soll. Hintergrund ist, dass der Messenger damit für mehr Kommunikation unter den Nutzer sorgen möchte. Mit dem neuen Feature plant Whatsapp, dass seinen Nutzern neue Kontakte vorgeschlagen werden, mit denen sie dann chatten können.

+++ Whatsapp-Chef lässt die Katze aus dem Sack – Millionen Nutzern droht große Änderung +++

Es soll also zu mehr Kommunikation anregen und die Interaktion zwischen Usern fördern. Nutzern wird die Möglichkeit gegeben, dass sie in ihrer Chat-Liste Kontakte vorgeschlagen bekommen, mit denen sie vorher möglicherweise keinen Kontakt hatten. Aber wo genau sollen die neuen Kontakte denn herkommen?

Whatsapp: Hier solltest du höllisch aufpassen

Der Messenger hat bekannt gegeben, dass es sich um Kontakte handelt, die Nutzer zwar in ihrem Kontakt- beziehungsweise Adressbuch abgespeichert, aber bisher nicht in Whatsapp integriert haben. Solche Kontakte hat wohl jeder Nutzer auf seinem Smartphone. Das können berufliche Kontakte sein oder Kontakte, mit denen man normalerweise nichts zu tun hat. Dabei sollte man aber besser höllisch aufpassen. Das können nämlich zum Beispiel der eigene Chef, der Elektriker oder auch der Nachbar sein.

Durch das Feature soll vor allem die Barriere für eine Kontaktaufnahme gesenkt und die Verbindung zwischen den Nutzern gestärkt werden. Gerade Menschen, die sich bisher nicht getraut haben, neue Chats anzufangen oder mit neuen Menschen in Kontakt zu treten, soll es helfen.

Mehr News:

Man kann es so deuten, dass eher introvertierte Nutzer ein bisschen Hilfe bekommen sollen, um aus der Reserve gelockt zu werden. Ob das neue Feature den Endverbrauchern allerdings gefällt, steht noch in den Sternen. Momentan befindet es sich noch in der Entwicklungsphase. Wann genau es auf allen Android-Geräten verfügbar sein wird, ist zunächst noch unklar.