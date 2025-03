Whatsapp: Änderung bei Videoanrufen – was auf Nutzer zukommt

Whatsapp arbeitet kontinuierlich an Neuerungen, um die Nutzung noch intuitiver und interaktiver zu gestalten. Einige davon führen völlig neue Funktionen ein, während andere bestehende Möglichkeiten von Konkurrenz-Apps aufgreifen.

Dazu zählt auch das neueste Update: Nutzer der aktuellen WhatsApp-Beta-Version können nun in Videoanrufen per Emoji reagieren und mit einer neuen „Handheben“-Funktion auf sich aufmerksam machen.

Whatsapp: Videoanrufe werden interaktiver

Das Update befindet sich aktuell in der Testphase und ist in der Whatsapp-Beta-Version 2.25.5.21 verfügbar. Wer daran teilnimmt, kann die neuen Funktionen bereits jetzt ausprobieren. Ein einfacher Tipp auf die drei Punkte in der unteren Bildschirmleiste ermöglicht es, entweder eine Emoji-Reaktion zu senden oder die Hand zu heben. Laut „Android Authority“ stehen verschiedene Reaktionen zur Auswahl, darunter ein Daumen hoch, ein Herz und ein lachendes Gesicht.

Dank der Emojis können die Nutzer nun nonverbal auf das Geschehen im Videoanruf reagieren. Die Handheben-Funktion ermöglicht es zudem, sich in Gruppenanrufen zu Wort zu melden, ohne andere zu unterbrechen. Besonders praktisch sind die Neuerungen für größere Videochats, denn Whatsapp testet zusätzlich eine optimierte „Bildschirm teilen“-Funktion.

Ob und wann diese Features offiziell für alle Nutzer freigeschaltet werden, bleibt allerdings offen. Es ist möglich, dass sie nie über die Beta-Phase hinauskommen. Wer die neuen Funktionen schon jetzt testen möchte, kann sich für das Beta-Programm anmelden. Bis zur finalen Entscheidung von Whatsapp bleibt es spannend, ob die neuen Features dauerhaft integriert werden.

