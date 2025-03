Whatsapp-Änderung für deutsche Nutzer – in den USA kennt sie schon jeder

Whatsapp ist der beliebteste Messanger-Dienst der Deutschen. Über ihn versenden Millionen User täglich Text- oder Sprachnachrichten sowie Fotos, Videos und andere Dateien.

Um die User langfristig zu behalten, bietet Whatsapp regelmäßig neue Features durch Updates an. Jetzt kommt eine Änderung auf deutsche Nutzer zu, die in den USA bereits jeder kennt.

Whatsapp: Diese Änderung ist geplant

In einem Blog-Beitrag hat Meta angekündigt, dass die Meta-KI nach Europa und damit auch nach Deutschland kommt. Die KI ist dann auf WhatsApp, Instagram und Facebook verfügbar.

Noch in dieser Woche möchte Meta seine hauseigene künstliche Intelligenz auf Whatsapp und Co. ausrollen. „Angesichts des anhaltend komplexen regulatorischen Systems in Europa hat es länger gedauert, als wir uns gewünscht hätten“, erklärt Meta. In den USA können User schon länger auf die KI zugreifen.

Diese Vorteile bringt die Neuerung

Sobald sie auch hierzulande auf dem Smartphone verfügbar ist, erkennt man sie bei Whatsapp und Co. an einem runden, blauen Icon. Sie funktioniert dann ganz ähnlich wie andere KIs. User in anderen Regionen nutzen sie beispielsweise, um Fragen zu stellen, sich intensiver mit interessanten Themen zu befassen oder Hilfe bei Anleitungen oder Problemen zu erhalten.

„Unsere Meta-AI-Chat-Funktion ermöglicht auch den Zugriff auf Informationen aus dem Internet und bietet Ihnen so eine einfache und effiziente Möglichkeit, alle benötigten Informationen an einem Ort abzurufen – mit zusätzlichem Kontext und Konversation“, berichtet Meta in dem Post. Wie die Neuerung bei Whatsapp-Usern in Deutschland ankommt und ob sie wirklich so effizient ist, bleibt allerdings abzuwarten.