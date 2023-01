Wetter in NRW: Kommt jetzt endlich der Schnee? Experte eindeutig

In den letzten Wochen spielte das Wetter in NRW gefühlt völlig verrückt. Von eisigen minus zehn Grad bis frühlingshaften 20 Grad zum Jahreswechsel. An Schnee ist bei solchen Temperaturen nicht zu denken.

Doch kommt bald wieder die große Winter-Wende? DER WESTEN hat mit Wetter-Experte Dominik Jung gesprochen. Seine Prognose ist eindeutig.

Wetter in NRW: Wann rieselt endlich der Schnee?

Selbst in den beliebten Skigebieten in NRW, wie beispielsweise Winterberg oder Willingen, sieht es nicht anders aus. Gründe Landschaften und ebenso auf den Bergen. Im Sauerland sorgen lediglich die großen Schneekanonen für weiße Pisten. Auch über Weihnachten und Neujahr wollten die weißen Flocken nicht fallen.

Seit Tagen bereiten Regen, Wind und Tauwetter den Liftbetreibern Sorgen. Manche Pisten sind bereits geschlossen und das Angebot für Schnee-Fans ist begrenzt. Noch sind Winterferien und viele Familien würden eigentlich gerne Ski- oder Snowboard fahren. Wir haben mit Diplom-Meteorologe Dominik Jung gesprochen und die Chancen auf Schnee einschätzen lassen: „Ziemlich aussichtslos. Die nächsten zehn Tage wird sich da wohl nichts dran ändern. Es bleibt wechselhaft, windig und mild. Temperaturen liegen bei vier bis sechs Grad.“

Skigebiete mit begrenztem Angebot

Doch einen kleinen Lichtblick gibt es. Susanne Schulten, Sprecherin der Wintersportarena Sauerland konnte am Dienstagmittag (3. Januar) zumindest etwas erfreuliche Nachrichten verkünden: „Es hat heute Nacht gefroren. Das bedeutet, dass der Schnee fester ist und man besser drauf fahren kann.“ Die Mitarbeiter würden alles tun, damit die offenen Pisten in gutem Zustand bleiben würden.

„Wir müssen halt jetzt mit dem Schnee auskommen, der da ist.“ Den Betreibern und Ski-Fans bleibe nun nichts anderes übrig als die nächste Kälteperiode abzuwarten. Bis auf Weiteres lässt der Schnee somit wohl noch auf sich warten. Doch die abschließenden Worte von Wetter-Experte Dominik Jung lassen zumindest hoffen: „Der Winter ist noch nicht vorbei, da kommt sicherlich noch was.“