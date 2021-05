So verhältst du dich richtig bei einem Unwetter

Wetter: In den kommenden Tagen erleben wir in Deutschland zum ersten Mal in diesem Jahr DIESES Phänomen

Endlich ist der Sommer da! Nach den regnerischen letzten Wochen hat sich das Wetter in Deutschland doch beschlossen, sich der Jahreszeit anzupassen.

Sonne und warme Temperaturen werden auch in den nächsten Tagen das Wetter prägen. Doch nicht für alle ist das eine gute Nachricht.

Das Wetter bleibt auch in den kommenden Tagen sommerlich. Doch kommt damit auch ein typisches Phänomen für den deutschen Sommer einher. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/dpa

Wetter-Phänomen kommt zum ersten Mal in diesem Jahr vor

Denn zum ersten Mal in diesem Jahr wird es so in Deutschland auch zu einem Wetterphänomen kommen, das zwar unweigerlich mit dem deutschen Sommer verbunden ist, aber bei vielen Migräne oder andere Leiden auslöst.

----------------

So entsteht eine Wetter-Vorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

----------------

Wie Kachelmannwetter nämlich prognostiziert wird es nächstes Wochenende zum ersten Mal in diesem Jahr in Deutschland so richtig schwül!

Wetter: Warme, feuchte Luft zieht über Deutschland hinweg

Der Grund für das unangenehme Wetter ist eine Front warmer, feuchter Luft, die zu Beginn des kommenden Wochenendes vom Südwesten in den Nordosten Deutschlands zieht.

Dadurch kann es in erhöhten Lagen auch zu Nebel kommen, befindet sich doch der Taupunkt zu dieser Zeit jenseits der 16 Grad-Marke.

Wetter: Gute Aussichten fürs Wochenende

Ein Gutes hat es aber. Auch das nächste Wochenende wird sich ausgezeichnet zum Grillen oder für Ausflüge eignen.