Lena Meyer-Landrut macht Ankündigung – „Morgen geht es los“

Lange hat man gar nichts gehört von Lena Meyer-Landrut. Dann brachte die Sängerin Best-of-EPs mit alten Songs raus – und nun macht sie eine krasse Ankündigung!

Zwar hatte Lena Meyer-Landrut in den vergangenen Wochen wieder einiges bei Instagram gepostet, doch selbst in die Kamera gesprochen hat sie dabei nie – bis jetzt! Denn am Freitag war es endlich wieder so weit.

Lena Meyer-Landrut macht Ankündigung!

„Ich bin bisschen aufgeregt“, fängt die 30-Jährige ihre Story an. „Das ist meine erste Story, oh mein Gott!“ Die Aufregung merkt man Lena Meyer-Landrut tatsächlich an und das, obwohl sie eigentlich ein Vollprofi ist! Weiter verrät sie: „Ab morgen geht es los! Es kommt was Neues. Nicht morgen, aber bald. Ich bin ganz aufgeregt, ich bin ganz kribbelig! Ich habe so lange nicht in diese Kamera geredet, es ist ganz ungewohnt.“

Lena Meyer-Landrut Foto: IMAGO / Eibner

--------------

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Lena Johanna Therese Meyer-Landrut wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren

Mit 18 Jahren wurde sie von TV-Star Stefan Raab entdeckt

Am 29. Mai 2010 gewann sie mit ihrem Song „Satellite“ den Eurovision Song Contest

Neben der Musik arbeitet Lena auch als Model und Synchronsprecherin

Von 2013 bis 2016 war sie als Coach in in der Castingshow „The Voice Kids“ zu sehen, unter anderem neben Mark Forster

2022 will sie auf große Deutschland-Tour gehen

----------------------------------------

Am Ende ihrer kurzen Ansprache verspricht Lena ihren Fans: „Es wird so toll!“ Na da kann man ja wirklich gespannt sein, was bald von der Ex-ESC-Gewinnerin kommt. Bei einer Sache sind wir uns fast sicher: Lena wird uns nicht enttäuschen.

---------------------------------------

----------------------------------------

Mal sehen, wie lange sie uns noch auf die Folter spannt!

Auch Mark Forster, Ex-„The Voice Kids“-Kollege von Lena Meyer-Landrut, hat gute Nachrichten zu verkünden. Hier alles dazu. (cs)