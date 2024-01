Wetter in Deutschland: Unschöne Prognose – es wird ungemütlich!

Das Wetter in Deutschland sorgt immer wieder für schöne oder auch unschöne Situationen. Sei es mit Sonne und hohen Temperaturen oder auch mit viel zu viel Regen. Abwechslungsreich ist es auf ein Jahr gesehen auf jeden Fall. Dabei spiel es natürlich auch eine entscheidende Rolle, in welchem Teil von Deutschland man lebt.

In diesem Artikel halten wir dich immer über das aktuelle Wetter in Deutschland auf dem Laufenden und sagen dir, was die Prognosen und Wettervorhersagen des Deutschen Wetterdienstes für die kommenden Tage für das Wetter in Deutschland sagen.

SO wird das Wetter in Deutschland am Dienstag

Der Wind zeigt heute mal wieder, wer hier das Sagen hat – vor allem im Norden und Osten. Da pfeift er ganz schön um die Ecken. In den höheren Gefilden gibt’s sogar noch ein bisschen Rutschgefahr, da bleibt’s noch glatt. Aber im Harz wird’s schon etwas tauig, da schmilzt der Schnee vor sich hin.

Was der Wetterfrosch für uns vorhergesagt hat? Nun, am Vormittag gibt’s ein Wechselspiel zwischen Wolken und etwas Regen, der sich langsam verabschiedet. Aber nachmittags ziehen von Westen her dicke Wolken auf, und abends geht’s dann los: Regen, Regen, Regen, von der Deutschen Bucht bis zum Schwarzwald. Die Temperaturen klettern dabei auf milde 5 bis 10 Grad hoch. Im Osten weht zwischendurch mal ’ne steife Brise aus Westen, aber der Wind dreht im Laufe des Tages Richtung Süden und Südwesten. An der Küste und in den Bergen wird’s zwischendurch auch mal stürmisch.

Und was bringt die Nacht? Wolken satt und Regen, der sich von Westen nach Osten vorarbeitet. In den höheren Tälern von Ostbayern und Sachsen wird’s vielleicht etwas glatt – also vorsichtig auf den Straßen. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 1 Grad, und der Wind nimmt ordentlich Fahrt auf. Im Westen und Norden wird’s sogar richtig stürmisch. An der Küste und in den Bergen gibt’s dann auch mal kräftige Sturmböen, und im Emsland darf man sich gegen Ende der Nacht auf den einen oder anderen heftigen Sturmstoß gefasst machen.

Vorhersage für das Wetter in Deutschland am Mittwoch

Der Mittwoch wird mit 8 bis 15 Grad sehr mild. Aber haltet euch gut fest, denn der Wind mischt kräftig mit! Stürmisch wird es hier und da, in der Nord- und Osthälfte sogar mit teilweise schweren Sturmböen. An den Küsten und in den höheren Bergen gibt’s dann schon mal richtig heftige Sturmböen oder sogar so etwas wie einen Brocken-Orkan.

Und was passiert in der Nacht zum Donnerstag? Da beruhigt sich die Lage ein bisschen. Die Schauer machen Schluss, nur an den Alpen bleibt der Regen etwas länger hängen. In den höheren Lagen gibt’s dann sogar Schnee, als würde der Winter noch einmal kurz vorbeischauen. Die Temperaturen bleiben frostfrei, pendeln sich zwischen 7 und 1 Grad ein. Der Wind nimmt langsam ab, im Westen lässt er besonders früh los, während im Osten und Nordosten der starke bis stürmische Wind noch eine Extra-Runde dreht. An der Ostsee dürfen sich die Wellen sogar auf teils schwere Sturmböen vorbereiten.

