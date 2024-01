Wetter in Deutschland: Deutscher Wetterdienst warnt – HIER droht Glatteisregen

Das Wetter in Deutschland sorgt immer wieder für schöne oder auch unschöne Situationen. Sei es mit Sonne und hohen Temperaturen oder auch mit viel zu viel Regen. Abwechslungsreich ist es auf ein Jahr gesehen auf jeden Fall. Dabei spiel es natürlich auch eine entscheidende Rolle, in welchem Teil von Deutschland man lebt.

In diesem Artikel halten wir dich immer über das aktuelle Wetter in Deutschland auf dem Laufenden und sagen dir, was die Prognosen und Wettervorhersagen des Deutschen Wetterdienstes für die kommenden Tage für das Wetter in Deutschland sagen.

SO wird das Wetter in Deutschland am Donnerstag

Heute wird in der Südhälfte ordentlich gewirbelt: Schnee, Regen und zu Beginn sogar Glatteis sorgen für ein wetterliches Spektakel, das sich gemütlich gen Süden verlagert. An den Küsten gibt’s Schneeschauer, die mitunter sogar ziemlich gewittrig daher kommen. Überall sonst bleibt es mehr oder weniger sonnig und vor allem trocken. Wenn die Nacht hereinbricht, dürfen sich die Küstenbewohner und die südlichen Gefilde, südlich der Donau, auf Schneefall einstellen, während anderswo der klare Sternenhimmel dominiert.

Der heutige Tag startet mit Schneefall in der Mitte, später gesellt sich auch Süddeutschland dazu, als der Schnee aus dem Norden eintrifft. Vom Saarland bis rauf nach Nordostbayern und in Südostbayern gibt es zu Beginn sogar Glatteisregen. Im Norden hingegen gibt es nur ein paar Wolkenlücken, und im Nordwesten ziehen hin und wieder Schnee- oder Graupelschauer vorbei. Am Nachmittag macht sich in der Mitte sogar die Sonne bemerkbar. Die Temperaturen bewegen sich zwischen -1 und 4 Grad, im Südwesten gibt es am Vormittag sogar frühlingshafte 10 Grad. Der Wind spielt auch mit, zuerst schwach bis mäßig, später im Süden wird er dann zum Nordwest- bis Nordwind.

In der Nacht zum Freitag geht das Alpenpanorama wieder im Schnee unter, allerdings lässt die Intensität nach Mitternacht nach. An Nord- und Ostsee hingegen wird es richtig turbulent: kräftige Schneeschauer, begleitet von kurzen Gewittern und ordentlich stürmischen Böen, sorgen für Wirbel. Ansonsten bleibt der Himmel mal mehr, mal weniger bewölkt, zwischendurch zeigt sich auch der klare Sternenhimmel, und größtenteils bleibt es trocken. Die Temperaturen sinken auf 0 bis -8 Grad, im Bergland wird es mit etwa -10 Grad nochmal extra frostig.

Vorhersage für das Wetter in Deutschland am Freitag



Am Freitag erwartet uns im Norden und Nordwesten sowie in den östlichen Bergen eine Show der besonderen Art: Hier und da ziehen vereinzelte Schneeschauer vorbei, während es im Küstenbereich ordentlich zur Sache geht – hier fallen die Schneeflocken nicht spärlich, sondern in kräftigen Schauern, manchmal sogar mit Blitz und Donner. Der Rest des Landes bekommt ein abwechslungsreiches Wetter geboten, mit einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken, und es bleibt trocken. Die Temperaturen erreichen Maxima zwischen 0 und 4 Grad, in höheren Lagen über 400 Metern gibt’s sogar leichten Dauerfrost. Der Wind weht größtenteils mäßig aus westlicher Richtung, an der Küste kann er jedoch auch mal in Sturmböen auftreten.

Die Nacht zum Samstag hält für die Küstenregion und das östliche Mittelgebirge noch einige Schneeschauer bereit, während im Norden und Nordosten gegen Morgen leichter Schneefall aufzieht. Ansonsten wird es vielerorts sternenklar. Die Temperaturen sinken auf -2 bis -8 Grad, im Bergland kann es sogar unter -10 Grad kalt werden. Wer sich auf klarem Untergrund bewegt, darf sich auf eisige -15 Grad einstellen. Brrr, das wird frostig!

