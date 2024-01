Wetter in Deutschland: HIER wird es richtig ungemütlich

Das Wetter in Deutschland sorgt immer wieder für schöne oder auch unschöne Situationen. Sei es mit Sonne und hohen Temperaturen oder auch mit viel zu viel Regen. Abwechslungsreich ist es auf ein Jahr gesehen auf jeden Fall. Dabei spiel es natürlich auch eine entscheidende Rolle, in welchem Teil von Deutschland man lebt.

In diesem Artikel halten wir dich immer über das aktuelle Wetter in Deutschland auf dem Laufenden und sagen dir, was die Prognosen und Wettervorhersagen des Deutschen Wetterdienstes für die kommenden Tage für das Wetter in Deutschland sagen.

SO wird das Wetter in Deutschland am Dienstag

Frühmorgens und tagsüber im hohen Norden und Nordosten sowie am Hochrhein und in Schwaben zeigt sich eine malerische Mischung aus Wolken, teilweise sogar längere Bedeckung. Überall sonst erstrahlt die Landschaft hingegen im vollen Sonnenschein. Das Thermometer verharrt bei Dauerfrost, und die Höchstwerte bewegen sich zwischen eisigen -7 und örtlich knapp über null Grad. Ein sanfter, im Süden und Westen moderater Nordostwind streicht durch die Regionen, während auf den Gipfeln der Berge mitunter stürmische Böen für ein aufregendes Wettergefühl sorgen.

In der Nacht zum Mittwoch breitet sich im Norden und Nordosten hin und wieder Nebel oder Hochnebel aus. Die Temperaturen sinken dort auf 0 bis -5 Grad. Im Südwesten hüllen sich die Regionen dagegen in dichte Wolken, und leichter Schneefall könnte für eine zauberhafte Atmosphäre sorgen. Ansonsten bleibt der Himmel überwiegend gering bewölkt oder klar. Die Temperaturen gehen auf frostige -5 bis -12 Grad zurück, im bergigen Gelände und bei klarem Himmel über Schneedecken können sogar eisige -15 Grad erreicht werden.

Vorhersage für das Wetter in Deutschland am Mittwoch

Von der Nordsee bis zur Oder verpassen ausgedehnte Nebel- und Hochnebelfelder der Sonne ihren großen Auftritt. Selbst am Hochrhein und im malerischen Alpenvorland halten sich hartnäckige Hochnebelschwaden. Aber keine Sorge, Regenschirme können zu Hause bleiben, denn es bleibt durchweg trocken. Die Temperaturen im Norden und entlang des Rheins klettern auf moderate -2 bis +2 Grad, während weiterhin hartnäckiger Dauerfrost mit Werten zwischen -5 und -2 Grad, lokal sogar frostige -7 Grad, die südlichen Gefilde im eisigen Griff behält. Ein leichter bis mäßiger Wind aus dem Nordosten verleiht dem Wettergeschehen den letzten Schliff.

Wenn die Nacht zum Donnerstag hereinbricht, zeigen sich im Norden und Nordosten die Wolken von ihrer dichteren Seite, bleiben jedoch größtenteils trocken. In anderen Regionen klart der Himmel auf, und die Temperaturen sinken unter den Wolken auf -1 bis -6 Grad, während es unter klarem Himmel oder über schneebedeckten Landschaften sogar bis unter eisige -15 Grad abkühlen kann.

