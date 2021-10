Wetter: Kälte und Frost im Anmarsch! Diese Woche wird es richtig ungemütlich

Es wird frostig in Deutschland, das Wetter passt sich so langsam der Jahreszeit an.

In der kommenden Woche sinken die Temperaturen in Deutschland deutlich. Das Wetter lädt dazu ein, die Winterjacken auszupacken.

Wetter: In Deutschland wird es richtig kühl!

War der Sonntag noch sonnig bei Temperaturen von bis zu 20 Grad, wird es diese Woche deutlich kühler. Von Montag bis Donnerstag sinken die Temperaturhöchstwerte von 15 auf unter 10 Grad.

Weil sich Hoch Oldenburgia über England festsetzt, dreht der Wind und es zieht kalte Polarluft nach Deutschland. Die Schneefallgrenzen könnte von 2000 auf lediglich 800 Meter sinken.

Die Alpenregion erwartet den ersten großen Schneefall unter der Woche. In tieferen Regionen kann der Schnee zumindest zeitweise liegenbleiben. In weiten Teilen Deutschlands müssen sich die Menschen auf Niederschläge einstellen.

Gerade im Süden Deutschlands steigt das Bodenfrostrisiko deutlich. Im Bergland sinken die Temperaturen nachts sogar unter die 0-Grad-Grenze.

Das zwischenzeitliche Herbsthoch scheint sich nun endgültig aus Deutschland zu verziehen. So schön wie am Wochenende wird es wohl in diesem Jahr nicht mehr.

Ein Experte sagt sogar Schneefall vorher. Wie er das begründet und was er sonst noch gesagt hat, erfährst du hier! (fs)