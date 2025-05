Werder Bremen: Nach Trainer-Coup – folgt gleich der erste Hammer-Transfer?

Nur wenige Stunden nach der Freistellung von Ex-Trainer Ole Werner hat Werder Bremen mit Horst Steffen einen neuen Cheftrainer vorgestellt. Die Grün-Weißen haben den Erfolgscoach der SV Elversberg an die Weser gelockt.

Mit ihm soll es also nun in die Zukunft gehen. Elementar für die kommende Saison dürfte die Kaderplanung werden. Mit Blick auf mögliche Transfer könnte sich Werder Bremen gar beim FC Bayern München bedienen. Und Steffen dürfte in dem Transfer-Poker eine besondere Rolle spielen.

Werder Bremen nimmt Ex-Steffen-Schützling im Visier

Paul Wanner blickt auf zwei spannende Leihstationen zurück. Nach einem Jahr bei der SV Elversberg in der 2. Bundesliga und einer Saison beim 1. FC Heidenheim in der Bundesliga könnte er erneut ausgeliehen werden.

„Kicker“ berichtet, dass Werder Bremen als ein potenzieller Verein in Frage kommt. Eine solche Kontaktaufnahme wäre laut dem Fachmagazin „logisch“. Steffenarbeitete bereits eng mit Wanner zusammen.

++ Werder Bremen macht es offiziell! Werner-Nachfolger vorgestellt ++

Der neue Bremen-Coach trainierte Wanner in der Saison 2023/24 bei Elversberg. Wanner entwickelte sich dort in seiner ersten Zweitliga-Saison prächtig. In 28 Partien erzielte er sechs Tore und bereitete drei weitere vor. Die Chemie zwischen beiden könnte die Entscheidungsfindung für Wanner und Werder Bremen beeinflussen. Dennoch steht die internationale Perspektive der Grün-Weißen im Raum.

Internationale Anforderungen könnten Wechsel erschweren

Der FC Bayern sieht Wanner als großes Talent und verleiht ihn gezielt für seine Entwicklung. Für die Entscheidung, wohin Wanner wechselt, spielt die Teilnahme am internationalen Wettbewerb eine wichtige Rolle. Dies war auch der Grund, warum er zuletzt für den 1. FC Heidenheim ausgeliehen wurde. Dort sammelte Wanner in sieben Conference-League-Spielen internationale Erfahrung. Werder verpasste als Tabellenachter jedoch die Qualifikation für Europa.

Trotzdem bleibt Werder Bremen im Gespräch. Die Zusammenarbeit mit Trainer Steffen und die möglichen Einsatzchancen machen die Grün-Weißen attraktiv. Neben Bremen wird aber auch der VfB Stuttgart als weiterer Interessent genannt. Stuttgart hat sich durch den DFB-Pokalsieg für die Europa League qualifiziert. Ob sich Wanner letztlich für Werder Bremen, Stuttgart oder eine andere Option entscheidet, bleibt offen.

