Werder Bremen macht es offiziell! Werner-Nachfolger vorgestellt

Hinter Werder Bremen liegt eine Saison voller Höhen und Tiefen. Zwischen kurzzeitiger Abstiegsangst und der großen Hoffnung auf Europa war alles dabei. Doch harmonisch endet die Saison an der Weser nicht. Am Dienstag (27. Mai) entließen die Bremer Ole Werner. Und während schon ausführlich über einen Nachfolger spekuliert wurde, macht der Klub die Entscheidung jetzt offiziell.

Horst Steffen übernimmt als Cheftrainer bei Werder Bremen. Er folgt auf Ole Werner, der seinen Vertrag nicht verlängern wollte. Daraufhin entschied der Klub, die Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden. Steffen wechselt von der SV Elversberg nach Bremen. Der 56-Jährige gilt als Fachmann für attraktiven Offensivfußball und bringt viel Erfahrung mit.

Werder Bremen: „Inhaltlich wie menschlich überzeugt“

Clemens Fritz, Geschäftsführer Fußball bei Werder Bremen, zeigt sich in der Klubmitteilung zufrieden mit der Entscheidung: „Horst hat uns in den Gesprächen inhaltlich wie menschlich absolut überzeugt.“ Fritz lobt zudem Steffens Arbeit in Elversberg und hebt seine klare Mannschaftsführung hervor. „Wir sind überzeugt, mit ihm gut gerüstet in die neue Saison zu gehen“, erklärt Fritz.

Der neue Trainer zeigt sich ebenso begeistert von seiner neuen Aufgabe bei Werder Bremen: „Die Anfrage von Werder ist eine große Anerkennung für mich und meine Arbeit“, schwärmt Steffen und hebt dabei die positive Entwicklung des Teams in den letzten Jahren hervor.

Steffen freut sich auf „neue Herausforderung“

„Diese Entwicklung möchte ich gerne zusammen mit den Spielern fortsetzen. Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung“ so Steffen. Werder Bremen sichert sich mit Steffen einen Experte für die Entwicklung junger Spieler. In Elversberg förderte der Trainer Talente wie Nick Woltemade, Paul Wanner und Fisnik Asllani.

Da sein Vertrag bei Elversberg noch bis 2026 lief, zahlt Werder für den neuen Coach eine Ablösesumme. Laut Angaben von „Sky“ beträgt diese rund 350.000 Euro. Steffen geht nun mit großen Erwartungen und viel Vorfreude an seine neue Aufgabe bei Werder Bremen.

