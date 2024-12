Weihnachtsmarkt hält sich selbst für den „schönsten“ – DAS macht ihn so besonders

Jedes Jahr, wenn die Weihnachtsmärkte in Deutschland eröffnen, stellen sich viele die Frage, welchen sie wohl besuchen wollen. Diese steht meist in Verbindung mit dem dortigen Angebot oder der Nähe zum eigenen Zuhause. Doch manch einer würde auch weitere Wege auf sich nehmen, um den schönsten Weihnachtsmarkt zu besuchen.

In Bayern gibt es einen, der sich selbst als den schönsten des ganzen Bundeslandes bewirbt. Ob das auch wirklich so ist, sei zunächst dahingestellt. Schließlich liegt Schönheit, wie man sagt, im Auge des Betrachters. Allerdings hat dieser Weihnachtsmarkt etwas zu bieten, wonach sich Besucher sicherlich die Finger lecken dürften.

Weihnachtsmarkt soll der „schönste“ sein

Die Waldweihnacht Halsbach bezeichnet sich auf ihrer offiziellen Webseite als „Bayerns schönster Christkindlmarkt“. Der Weihnachtsmarkt verspricht den Besuchern „Weihnachtszauber mitten im Wald“. Klingt märchenhaft und genau auf diese Atmosphäre zielen die Veranstalter an der Waldbühne in Halsbach bei Altöttingen ab.

Auch interessant: Weihnachtsmarkt: Riesen-Ärger um Lumumba! Rassismus-Streit eskaliert

So vermarktet sich die Waldweihnacht in Oberbayern mit zahlreichen Werbeslogans wie: „Wer die Vorweihnachtszeit mit allen Sinnen erfahren möchte, kommt an einem Besuch der Waldweihnacht fast nicht vorbei“. Dort im Bayerischen Wald soll wie in jedem Jahr ein wahres Adventsdorf entstehen, mit 100 Holzhütten und Hunderten von Kerzenlichtern, die die Wege beleuchten.

Weihnachtsmarkt mit umfangreichem Angebot

Der Markt bietet allerhand Kulinarisches aus aller Welt, aber auch regionale Spezialitäten. Dazu erwartet die Besucher hier jedes Jahr eine Vielfalt an Handgemachtem und Kunst. Wer einen Eindruck von dem Angebot bekommen will, kann sich die Liste der Händler durchsehen, die hier zuletzt 2021 vertreten waren. Da ist eine Menge dabei: Treibholzkunst, Motorsägenkunst, Hufeisenkunst, auch sogenannte „Kabelkunst“. Selbst einen Horoskop-Stand hat es damals gegeben.

Darum herum bietet die Waldweihnacht ein buntes Programm aus Lesungen und musikalischen Vorstellungen. Zudem ist die Waldbühne mit Eisskulpturen und Lichtilluminationen dekoriert. Für den ganzen Spaß müssen die Besucher allerdings zahlen. Sechs Euro kostet der Eintritt für alle ab zwölf Jahren. Der Markt hat noch bis zum 15. Dezember geöffnet.