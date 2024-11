DIESER Weihnachtsmarkt stellt bereits vor der Eröffnung alle in den Schatten – riesiger Besucher-Andrang

In Deutschland eröffnen bereits Mitte November die ersten Weihnachtsmärkte. Am Freitag (15. November) geht es zum Beispiel in Essen im Ruhrgebiet los. Die Vorfreude bis zur Eröffnung wächst – auch im Ausland. Selbst in den USA erfreut sich die Tradition der Weihnachtsmärkte großer Beliebtheit.

Dabei sorgt besonders ein Platz in den USA jedes Jahr für großes Aufsehen. So auch schon vor der Eröffnung in diesem Jahr. Grund dafür ist ein alljährliches Highlight.

Weihnachts-Highlight steht

Zwar zählt das Spektakel am Rockefeller Center in Manhattan, New York, nicht als Weihnachtsmarkt, wie wir ihn hier in Deutschland kennen. Doch bekannt und beliebt ist es allemal und das auch international. Ganz besonders begeistert reagieren hier jedes Jahr die Menschen auf den einzigartig prunkvoll geschmückten Weihnachtsbaum.

Der ist mit seinen 23 Metern Höhe und einem Durchmesser von 13 Metern auch in diesem Jahr wieder besonders prächtig geraten. Am Samstag (9. November) wurde die Norwegische Fichte am Platz vor dem Gebäudekomplex aufgestellt, und selbst dieser Moment war genug Grund für Hunderte Menschen, zum Rockefeller Center zu pilgern.

Weihnachtsbaum-Aufstellung lockt Hunderte Besucher an

Mit gezücktem Handy standen die Menschenmassen vor der Absperrung und filmten den besonderen Moment. „Es war eine der größten Menschenmengen, die ich je bei einer Baumaufstellung gesehen habe“, war auch der Chefgärtner des Centers, Erik Pauze, überrascht.

Wie „Bild“ berichtet wird die Fichte in diesem Jahr mit einer acht Kilometer langen Lichterkette mit 50.000 Glühbirnen und einem 400 Kilogramm schweren Swarovski-Stern, bestehend aus drei Millionen Kristallen, geschmückt. Das ist sicher ein Anblick, den sich zumindest in Manhattan niemand entgehen lassen möchte.

Der bereits aus Film und Fernsehen bekannte Baum ist jedoch nicht das einzige Highlight auf dem Platz. Auch die traditionelle Eislaufbahn zieht hier jedes Jahr Scharen von Besuchern an und war ebenfalls oft schon Kulisse für verschiedenste Weihnachtsfilme.