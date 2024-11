Weihnachtsmarkt-Besucher drohen mit Boykott – „Das ist Abzocke“

„Kling, Glöckchen, Klingelingeling“ – bald werden nicht nur die Glöckchen der Weihnachtsbäume oder gar der (Deko-)Rentiere erklingen, sondern auch die Warnglocken. Was ist damit gemeint? Die Warnglocken der Geldbörsen und Kreditkarten, denn bald könnte ein tiefes Loch im Portemonnaie herrschen. Schließlich stehen die Weihnachtsmärkte vor der Tür.

Das bedeutet aber nicht nur allerlei Schmankerl, sondern auch hohe Preise. Jetzt wollen Besucher sogar DIESEN Weihnachtsmarkt boykottiert. Die Begründung? Die überteuerten Preise.

„Das ist Abzocke“: Weihnachtsmarkt löst Furore aus

Ob Waffeln oder der leckere Glühwein, die Preise steigen von Jahr zu Jahr. Doch ein Weihnachtsmarkt toppt jetzt alles – dort kosten die leckeren Köstlichkeiten teilweise sogar mehr als auf dem berühmten Oktoberfest in München!

So kostet laut „Daily Mail“ eine Maß Bier (also ein Liter) Hofbräu 12,50 Pfund (ca. 14,90 Euro), ein halber Meter Bratwurst neun Pfund (ca. 10,70 Euro) und gebrannte Mandeln 4,50 Pfund (ca. 5,30 Euro). Damit übertrifft der Bierpreis das Oktoberfest sogar ein wenig. Denn dort kostet die billigste Maß Bier nur 13,80 Euro.

„Das ist Abzocke“, betonte so John Beard, ein Stammgast des Weihnachtsmarktes gegenüber der „Daily Mail“. Weiter berichtet er erbost: „Es ist eine Kombination aus überhöhten Preisen und der Ein-Bier-Regel, die einfach nur dumm ist.“

Überteuerte Preise und wütende Besucher

Viele werden denken, der Weihnachtsmarkt ist in Köln oder Hamburg, schließlich steigen auch dort die Preise immer weiter. Aber falsch gedacht! Die Rede ist vom Frankfurter Weihnachtsmarkt – aber der liegt nicht in NRW, sondern in England. Genauer gesagt in Birmingham.

