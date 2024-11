Aldi in NRW lockt mit Mega-Angebot zur Weihnachtszeit – Kunden können es schon von Weitem sehen

Das Weihnachtsfest ist nicht mehr weit entfernt. Schon bald stimmen uns die ersten Weihnachtsmärkte auf das besinnliche Fest ein. Der „erste und längste“ findet in Essen-Steele statt (hier erfährst du mehr). Aber auch Aldi Süd mischt zu Weihnachten richtig mit.

Der Discounter lockt mit einem Mega-Angebot. Aber der Zeitraum ist knapp, Kunden sollten sich beeilen.

Aldi in NRW lockt mit Mega-Angebot

In weniger als zwei Monaten ist Weihnachten. Doch bevor wir mit unserer Familie unter dem Tannenbaum sitzen, ziehen viele von uns mit Arbeitskollegen und Freunden über die hiesigen Weihnachtsmärkte. Und obwohl es zur Weihnachtszeit eigentlich besinnlich zugehen sollte, sind die steigenden Glühweinpreise immer wieder ein echter Aufreger (mehr dazu liest du hier). Die horrenden Preise schrecken viele Besucher ab. Kosten von 5 Euro pro Tassen sind inzwischen keine Seltenheit mehr. Doch jetzt macht die Nachricht von einem Glühwein für nur 1 Euro die Runde. Und das bei Aldi Süd. Aber nicht etwa im Regal, sondern auf einem ganz eigenen Weihnachtsmarkt.

Der „günstigste Weihnachtsmarkt Deutschlands“ wird von Aldi Süd dieses Jahr in vier verschiedenen Städten veranstaltet. Eine davon ist Köln. Die Veranstaltung läuft vom 12. bis 14. November auf dem Parkplatz des Discounters in Köln Ehrenfeld, Grüner Weg 2.

Noch mehr gute Neuigkeiten

Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr möchte Aldi Süd auch 2024 allen eine bezahlbare Weihnachtszeit ermöglichen. Neben Köln gibt es den „günstigsten Weihnachtsmarkt Deutschlands“ außerdem noch in München, Stuttgart und Frankfurt. Und nicht nur der Becher Glühwein ist hier besonders günstig, zum Beispiel sollen auch Crêpes und Bratwurst nur 2 Euro kosten.

Und das beste daran: Alle Einnahmen dieser besonderen Weihnachtsmärkte von Aldi Süd gehen an die Off Road Kids Stiftung. Das Geld soll Kindern und Jugendliche ohne Zuhause eine Perspektive geben. Und das in der jeweiligen Region der weihnachtlichen Veranstaltung. Was für eine schöne Idee!